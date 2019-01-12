Российская компания HeadHunter назвала вакансии в стране с самой высокой зарплатой
На первом месте — вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Работодатель предлагает потенциальному сотруднику оклад в размере 574 тыс. руб. до вычета НДФЛ. На втором и третьем месте также расположились столичные вакансии: IT-директор (от 500 тыс. руб. на руки) и менеджер по продажам нефтепродуктов (до 500 тыс. руб. на руки).
Также в списке из 20 самых высокооплачиваемых вакансий есть предложения о работе во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Брянске, Бердске, Ростове-на-Дону и Симферополе.
Комментарии3
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djuga 12 января 2019 | 18:45
И что, ещё не нашли? Интересно, что еще должен уметь гинеколог-репродуктолог кроме того, чтобы хорошо знать своё дело? По идее на это место должен быть конкурс из всех мало-мальски московских профессионалов в этой области - от врачей обычных клиник до профессуры.
kreamssdick 12 января 2019 | 18:46
А я думал, больше всех зарплата у прижопинских ольгинцев
tv_victim 12 января 2019 | 18:52
Депутаты ржут....