Срок предварительного следствия по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, продлен до 25 мая

Об этом РИА Новости сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, об этом стало известно из материалов, направленных в суд для обоснования продления ареста еще на три месяца. Решение о мере пресечения Лефортовский суд Москвы вынесет 15 января. Украинских моряков обвиняют в нарушении границ РФ. Сами они заявляют, что считают себя военнопленными.