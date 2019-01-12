Срок предварительного следствия по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, продлен до 25 мая
Об этом РИА Новости сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, об этом стало известно из материалов, направленных в суд для обоснования продления ареста еще на три месяца. Решение о мере пресечения Лефортовский суд Москвы вынесет 15 января. Украинских моряков обвиняют в нарушении границ РФ. Сами они заявляют, что считают себя военнопленными.
Комментарии2
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cattt 12 января 2019 | 18:42
Позор Рашке, так с пленными не обращаются!
ykra_dupa 12 января 2019 | 18:48
А Маккряк " щеневмерлу " еще спивает? ))))