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18:31, 12 января 2019

В минском метро пассажир выгнал из вагона мужчину в казачьей шапке-кубанке

Видеозапись конфликта опубликовало белорусское издание «Наша нива». Сам автор видеоролика объяснил, что мужчина в кубанке был нетрезв и оскорблял его. Кроме того, автор решил, что это был «пророссийский активист» Когда пассажир в казачьей шапке уже выходил из вагона, автор ролика крикнул ему вслед: «Чемодан. Вокзал. Россия». Мужчина пояснил, что ничего не имеет против казаков, которые живут, например, на Кубани, но здесь, по мнению автора ролика, они угрожают белорусской независимости.

Комментарии

23

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m_doc 12 января 2019 | 18:35

Душа эховцев поёт! Ща мы этим русским покажем.... Ух, какую мы клёвую инфу отхватили... не зря по помойкам шляемся.... Так, дегенераты?

viktorova 12 января 2019 | 18:42

m_doc: санитарка, заступись за казака, сам он защититься не смог...

m_doc 12 января 2019 | 18:47

viktorova: Нациков одобряешь, что по внешним признакам диагнозы выносят? Как насчёт жёлтых звёзд?

danko_wurda 12 января 2019 | 18:52

viktorova: где бабка данко1 спец по минской независимости?

cattt 12 января 2019 | 18:54

Так-Так интересненько!
Поперек всем горла встала эта козлачья нечисть, не долго им выпендриваться, взгреют их повсюду, за их наглость и пьяные рожи.

kreamssdick 12 января 2019 | 18:43

m_doc: при чем тут русские, дурочка?

m_doc 12 января 2019 | 18:52

kreamssdick: А кто тут при чём? Мож, татары или евреи или якуты?
Эховцы занимаются разжиганием межнациональной розни. Куда хозяин-лохматый маразматик смотрит через свою манию величия? Вопрос риторический... что с маразматика взять, кроме анализов.

kreamssdick 12 января 2019 | 18:54

m_doc: ты ответь на прямо поставленный вопрос. При чем тут русские? Не верти хвостом.

len56 12 января 2019 | 18:47

m_doc : от жителей Белоруссии можно ждать сюрпризов процентов на 10-15...
А,вероятнее всего,лягут под Россию,как Россия ложилась под татаро-монголов...молча...братья по лизанию барского сапога...

m_doc 12 января 2019 | 18:54

len56: Сама-то скока сапог за жизнь вылизала?

vitaminoz 12 января 2019 | 18:48

m_doc: причем тут клевая/не клевая инфа, дубина.
Это вполне ожидаемая реакция на очередные имперские поползновения, только и всего.

za_stalina 12 января 2019 | 18:37

Россия говоришь? Вообще конечно экономика ЕС будет рада новым людским ресурсам из РБ. Украинцы с польши уходят на запад в чехию или германию. Тогда польша вновь будет насыщена рабсилой. Отсюда вывод: больше казаков в РБ и пора бы уже защищать наших граждан от местных ультраправых

igor919191 12 января 2019 | 18:37

Понеслось, теперь задача либерастов разосрать РФ и Белоруссию.

gs1112 12 января 2019 | 18:50

igor919191: А задача ряженых мирить. Сначала украинцев на Донбассе, теперь белорусов. Сегодня не 2014 год . Пусть это ряженое чмо скажет спасибо, что под лед не пустили.

igor919191 12 января 2019 | 18:53

gs1112: Кастрюлю натяните как можно глубже, мозгов все равно нет,так что они мешать не будут.

rifles 12 января 2019 | 18:38

Неплохо.
А то эти ряженые обнаглели вконец.

pravdatut 12 января 2019 | 18:44

Эти кизяки окружают Билорусь ?

nestor199 12 января 2019 | 18:44

Если у меня на тыковке будет кубанка и я буду нетрезв - в бутылку лезть не буду. Самое большее, что может сделать либераст, то что-то крикнуть мне в спину оскорбительное, в расчете на то, что "двери закрываются".
P.S. Седьмой десяток лет землю топчу, а "казачьих шапок" не видал.

nikvol 12 января 2019 | 18:46

А не слабо МИДу России проследить, чтобы крикуна посадили?

punyoshohlai 12 января 2019 | 18:49

nikvol:А не слабо МИДу России

Слабо

terens 12 января 2019 | 18:49

выгнавший был скорее всего проездом из киева :D

kaputvsemu 12 января 2019 | 18:52

Ну всё, беларусы, притеснили вы русских.
Теперь ждите зеленых человечиков.

klukvik 12 января 2019 | 18:54

Жаль не в Чечне события произошли. Там шапку вместе с содержимым....

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