В минском метро пассажир выгнал из вагона мужчину в казачьей шапке-кубанке

Видеозапись конфликта опубликовало белорусское издание «Наша нива». Сам автор видеоролика объяснил, что мужчина в кубанке был нетрезв и оскорблял его. Кроме того, автор решил, что это был «пророссийский активист» Когда пассажир в казачьей шапке уже выходил из вагона, автор ролика крикнул ему вслед: «Чемодан. Вокзал. Россия». Мужчина пояснил, что ничего не имеет против казаков, которые живут, например, на Кубани, но здесь, по мнению автора ролика, они угрожают белорусской независимости.