В минском метро пассажир выгнал из вагона мужчину в казачьей шапке-кубанке
Видеозапись конфликта опубликовало белорусское издание «Наша нива». Сам автор видеоролика объяснил, что мужчина в кубанке был нетрезв и оскорблял его. Кроме того, автор решил, что это был «пророссийский активист» Когда пассажир в казачьей шапке уже выходил из вагона, автор ролика крикнул ему вслед: «Чемодан. Вокзал. Россия». Мужчина пояснил, что ничего не имеет против казаков, которые живут, например, на Кубани, но здесь, по мнению автора ролика, они угрожают белорусской независимости.
Комментарии23
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m_doc 12 января 2019 | 18:35
Душа эховцев поёт! Ща мы этим русским покажем.... Ух, какую мы клёвую инфу отхватили... не зря по помойкам шляемся.... Так, дегенераты?
viktorova 12 января 2019 | 18:42
m_doc: санитарка, заступись за казака, сам он защититься не смог...
m_doc 12 января 2019 | 18:47
viktorova: Нациков одобряешь, что по внешним признакам диагнозы выносят? Как насчёт жёлтых звёзд?
danko_wurda 12 января 2019 | 18:52
viktorova: где бабка данко1 спец по минской независимости?
cattt 12 января 2019 | 18:54
Так-Так интересненько!
Поперек всем горла встала эта козлачья нечисть, не долго им выпендриваться, взгреют их повсюду, за их наглость и пьяные рожи.
kreamssdick 12 января 2019 | 18:43
m_doc: при чем тут русские, дурочка?
m_doc 12 января 2019 | 18:52
kreamssdick: А кто тут при чём? Мож, татары или евреи или якуты?
Эховцы занимаются разжиганием межнациональной розни. Куда хозяин-лохматый маразматик смотрит через свою манию величия? Вопрос риторический... что с маразматика взять, кроме анализов.
kreamssdick 12 января 2019 | 18:54
m_doc: ты ответь на прямо поставленный вопрос. При чем тут русские? Не верти хвостом.
len56 12 января 2019 | 18:47
m_doc : от жителей Белоруссии можно ждать сюрпризов процентов на 10-15...
А,вероятнее всего,лягут под Россию,как Россия ложилась под татаро-монголов...молча...братья по лизанию барского сапога...
m_doc 12 января 2019 | 18:54
len56: Сама-то скока сапог за жизнь вылизала?
vitaminoz 12 января 2019 | 18:48
m_doc: причем тут клевая/не клевая инфа, дубина.
Это вполне ожидаемая реакция на очередные имперские поползновения, только и всего.
za_stalina 12 января 2019 | 18:37
Россия говоришь? Вообще конечно экономика ЕС будет рада новым людским ресурсам из РБ. Украинцы с польши уходят на запад в чехию или германию. Тогда польша вновь будет насыщена рабсилой. Отсюда вывод: больше казаков в РБ и пора бы уже защищать наших граждан от местных ультраправых
igor919191 12 января 2019 | 18:37
Понеслось, теперь задача либерастов разосрать РФ и Белоруссию.
gs1112 12 января 2019 | 18:50
igor919191: А задача ряженых мирить. Сначала украинцев на Донбассе, теперь белорусов. Сегодня не 2014 год . Пусть это ряженое чмо скажет спасибо, что под лед не пустили.
igor919191 12 января 2019 | 18:53
gs1112: Кастрюлю натяните как можно глубже, мозгов все равно нет,так что они мешать не будут.
rifles 12 января 2019 | 18:38
Неплохо.
А то эти ряженые обнаглели вконец.
pravdatut 12 января 2019 | 18:44
Эти кизяки окружают Билорусь ?
nestor199 12 января 2019 | 18:44
Если у меня на тыковке будет кубанка и я буду нетрезв - в бутылку лезть не буду. Самое большее, что может сделать либераст, то что-то крикнуть мне в спину оскорбительное, в расчете на то, что "двери закрываются".
P.S. Седьмой десяток лет землю топчу, а "казачьих шапок" не видал.
nikvol 12 января 2019 | 18:46
А не слабо МИДу России проследить, чтобы крикуна посадили?
punyoshohlai 12 января 2019 | 18:49
nikvol:А не слабо МИДу России
Слабо
terens 12 января 2019 | 18:49
выгнавший был скорее всего проездом из киева :D
kaputvsemu 12 января 2019 | 18:52
Ну всё, беларусы, притеснили вы русских.
Теперь ждите зеленых человечиков.
klukvik 12 января 2019 | 18:54
Жаль не в Чечне события произошли. Там шапку вместе с содержимым....