В Париже в результате взрыва, по последним данным, погибли три человека
это двое пожарных и женщина – гражданка Испании. 47 человек пострадали, десять из них находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел в булочной в 9 часов утра. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Ранее сообщалось, что сначала в здании начался пожар, а уже потом прогремел взрыв.
Комментарии3
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nestor199 12 января 2019 | 18:35
Все правильно, при большой концентрации газа сначала возгорание, а потом взрыв.
Странно, что большой концентрации газа никто не унюхал? Может быть хомячки пояснят почему?
skif_05 12 января 2019 | 18:48
nestor199:
Неужели Путин может спокойно спать после своих кровавых преступлений?
alehan22748 12 января 2019 | 18:50
nestor199: новость осилишь или совсем тупой, мля??? 2 пожарных , что погибли как раз и прибыли на место искать утечку газа...то есть и служба оповещения и пожарные работают как надо. Иначе бы гибли не пожарные, а десятки обычных людей ..
А теперь не обосри подштанники от радости что в самом Париже погибли 3 человека , а не 42 как в магнитке, где дом сложился как карточный