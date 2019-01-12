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18:00, 12 января 2019

В результате взрыва в Париже погибли три человека

По предварительным данным, причиной трагедии в центре французской столицы стала утечка газа.
Мощный взрыв прогремел сегодня утром в пекарне на улице Рю-де-Тревиз в девятом округе Парижа. В результате как минимум 10 человек получили тяжелые травмы, еще около 40 находятся в состоянии средней тяжести. Об этом в «Твиттере» написал глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Согласно сообщению прокуратуры Парижа, жертвами ЧП стали двое пожарных, которые как раз в момент взрыва искали место утечки газа. Кроме того, в МИДе Испании также сообщили о смерти подданной королевства, получившей тяжелые ранения. Еще одна гражданка страны была ранена.
Взрыв произошел на популярной среди туристов парижской улице, однако в выходной день там было очень мало людей. Об этом рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Взрыв оказался настолько сильным, что пострадали даже проходящие рядом с домом люди, — рассказал очевидец событий Педро Гонсальеш.
Как отмечается, в результате взрыва было повреждено не только пятиэтажное здание, в котором располагалась пекарня, но и выбиты стекла в соседних домах. Кроме того, пострадали припаркованные неподалеку автомобили.
Сегодня в Париже проходят акции протеста движения «желтых жилетов», но, как сообщает телеканал BFMTV, взрыв никак не связан с этими событиями.

Комментарии

7

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alehan22748 12 января 2019 | 18:21

Ну вот и все, выдохните, портяночные свиньи! Вижу, что когда увидали новость прямо обосрали подштанники от радости , что в Париже люди погибли:((( судя по комментам так и было. Но вот и пришло разочарование - погибли ТРИ человека, ДВА пожарные (честь им и хвала и соболезнования семьям) и дом стоит как ни в чем не бывало. Бытовой инциндент по сути.

Огромная разница по сравнению с Магнитогорской ужасной историей где дом сложился как карточный и десятки людей погибли под завалами. А рядом расстреляли и взорвали маршрутку и нашли взрыв устройство. И еще путинские свиньи ментовские язык в ж..пу засунули. ..короче, вопросы остались....

m_doc 12 января 2019 | 18:31

alehan22748: Тональность поменяй, чучело беспородное! Не на родной помойке.

alehan22748 12 января 2019 | 18:44

m_doc: ты новость на главной страницстранице видел про Париж? Там комменты твоих дружбанов по приЖопинской помойке...разве что из подштанников не выпрыгиваете от радости. Но вот наступило прозрение, что хоть очень и хотелось чтоб в Париже было как в Магнитогорске, но не получается....

timudjin 12 января 2019 | 18:34

alehan22748: Вот именно в связи с Магнитогорском, парижский теракт выглядит, помимо запугивания жёлтых и всех парижан, намёком что да, газ взрывается, и в Париже. И так мощно, и жертвы возможны. Прям подсабили российским товарищам-террористам. Людям всего мира нужно как можно скорее просыпаться, иначе не то что "газ" будет всё чаще, и массовее взрываться, а и третью мировую начнут. У них бизнес, - что дом взорвать что мир, денежек ещё больше можно заработь, если мир....

nestor199 12 января 2019 | 18:53

alehan22748: Урод плюгавый, у кого ты радость увидел?
Ты, урод, сравниваешь это событие с Магнитогорской трагедией? В Магнитогорске дом был имел в три раза больше этажей и был панельным. Погибли двое пожарных. А с какого перепуга они искали утечку газа? Если есть подозрение на утечку газа, то магистраль перекрывается и все .............. . В том что они погибли вины этих ребят нет - вина на тех кто не подумал и послал этих ребят вперед.

neyexo 12 января 2019 | 18:28

Латынина говорила, что у нас инфраструктура прогнила, поэтому газ взрывается.
Неужели в Париже она тоже прогнила?

alehan22748 12 января 2019 | 18:36

neyexo: новость осилишь или совсем тупой, мля??? 2 пожарных , что погибли как раз и прибыли на место искать утечку газа...то есть и служба оповещения и пожарные работают как надо. Иначе бы гибли не пожарные, а десятки обычных людей ..
А теперь не обосри подштанники от радости что в самом Париже погибли 2 человека , а не 42 как в магнитке, где дом сложился как карточный :(((

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