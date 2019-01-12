В результате взрыва в Париже погибли три человека

По предварительным данным, причиной трагедии в центре французской столицы стала утечка газа.

Мощный взрыв прогремел сегодня утром в пекарне на улице Рю-де-Тревиз в девятом округе Парижа. В результате как минимум 10 человек получили тяжелые травмы, еще около 40 находятся в состоянии средней тяжести. Об этом в «Твиттере» написал глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Согласно сообщению прокуратуры Парижа, жертвами ЧП стали двое пожарных, которые как раз в момент взрыва искали место утечки газа. Кроме того, в МИДе Испании также сообщили о смерти подданной королевства, получившей тяжелые ранения. Еще одна гражданка страны была ранена.

Взрыв произошел на популярной среди туристов парижской улице, однако в выходной день там было очень мало людей. Об этом рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Взрыв оказался настолько сильным, что пострадали даже проходящие рядом с домом люди, — рассказал очевидец событий Педро Гонсальеш.

Как отмечается, в результате взрыва было повреждено не только пятиэтажное здание, в котором располагалась пекарня, но и выбиты стекла в соседних домах. Кроме того, пострадали припаркованные неподалеку автомобили.

Сегодня в Париже проходят акции протеста движения «желтых жилетов», но, как сообщает телеканал BFMTV, взрыв никак не связан с этими событиями.