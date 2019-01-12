В Москве похоронили последнего председателя ВерховногоСовета СССР Анатолия Лукьянова

Он скончался в минувшую среду в возрасте 88 лет.

В последний путь Анатолия Лукьянова провожали под звуки военного оркестра, а почетный караул президентского полка нес за гробом венки и награды последнего председателя Верховного Совета СССР – около двух десятков медалей и орденов на бархатных подушечках. Попрощаться с политиком пришли представители всех парламентских фракций, члены Совета Федерации, руководители органов власти, и конечно родственники и друзья. Большой траурный зал Центральной клинической больницы еле вместил всех, кто захотел посетить гражданскую панихиду. Те, кто знал Лукьянова, называли его выдающимся государственным деятелем и выдающимся человеком. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил его жизнерадостность и постоянную готовность прийти на помощь, несмотря на высокий статус.

При жизни Лукьянов выпустил несколько поэтических сборников. На церемонии прощания прочитали один из его стихов, о литературном таланте государственного деятеля вспомнил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Последней слово взяла дочь Лукьянова, Елена Анатольевна. Она рассказала о том, каким отцом был политик. Поблагодарила его за семью, в которой было «много любви, добра и ума».

После церемонии прощания тело захоронили на Троекуровском кладбище.

В 1990 году Лукьянов сменил на посту председателя Верховного Совета Михаила Горбачева. Спустя год он присоединился к ГКЧП, но после провала путча был арестован. Позже входил в руководство КПРФ и неоднократно избирался в Госдуму.