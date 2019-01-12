Дочь президента США и бывшего постпреда Штатов при ООН называют претендентами на пост главы Всемирного банка

Это политическая должность, — сказал «Эху» бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин. По его словам, она была такой с самого начала работы этой организации.

Сергей Дубинин также усомнился, что Иванка Трамп и Никки Хейли возглавят Всемирный банк. Он добавил, что как правило это место занимают очень влиятельные экономисты или уверенные в себе политические менеджеры.