Дочь президента США и бывшего постпреда Штатов при ООН называют претендентами на пост главы Всемирного банка
Это политическая должность, — сказал «Эху» бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин. По его словам, она была такой с самого начала работы этой организации.
Сергей Дубинин также усомнился, что Иванка Трамп и Никки Хейли возглавят Всемирный банк. Он добавил, что как правило это место занимают очень влиятельные экономисты или уверенные в себе политические менеджеры.
Комментарии1
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captainobvious 12 января 2019 | 18:19
Иванка Трамп и есть уверенный в себе политический менеджер, что не так, Дубинин? ))