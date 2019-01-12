На ралли-марафоне «Дакар» сбит зритель

Он госпитализирован с переломом. Виновником инцидента оказалась российская команда КАМАЗ-Мастер.

Ралли-марафон «Дакар», который перевалил через экватор, омрачился печальным инцидентом. На пятый гоночный день экипаж команды КАМАЗ-Мастер пилота Андрея Каргинова сбил на спецучастке в песках зрителя. Как сообщается в официальном коммюнике организаторов, экипаж снят с марафона за то, что не остановился после инцидента, а продолжил гонку. Сам пострадавший — это 60-летний житель Южной Африки, был госпитализирован с переломом бедра. Сообщается также, что зритель находился вне официально организованной и безопасной зрительской зоны. Между тем, экипаж Каргинова шел третьим в генеральной классификации по итогам первых пяти этапов. Первые два места за его однокомандниками Эдуардом Николаевым и Дмитрием Сотниковым. Теперь же, судя по всему, на третью строчку классификации поднимется голландский пилот на грузовике IVECO Жерар де Рой. В зачете внедорожников уже несколько дней уверенно лидирует катарский гонщик на Toyota Hilux Нассер Аль-Аттия. Почти полчаса ему проигрывает француз, многократный победитель «Дакара» Стефан Петерансель, который сейчас выступает за команду X-Raid.

Сильный туман, а также глубокий феш-феш — так называют мелкодисперсную пыль, больше похожую на косметическую пудру, в которой автомобиль просто тонет, помешал большинству участников зачета SxS завершить второй гоночный день марафона, последний отрезок был отменен, и организаторы думают, как же считать результаты. Впереди у участников «Дакара» день отдыха, так что у судей есть сутки на то, чтобы объявить свое решение. Пока же в этом зачете лидировал россиянин Сергей Карякин.

До конца гонки осталось 5 этапов, финиширует «Дакар» 17 января в Лиме.