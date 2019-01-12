В Магнитогорске планируют расселить жильцов еще двух подъездов взорвавшегося 31 декабря дома

В городе сегодня начались работы по разборке соседних с рухнувшим подъездов.

В городе в Челябинской области приняли решение временно расселить жителей еще двух подъездов — 9 и 10-го. Об этом сегодня сообщил приехавший в Магнитогорск министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. По его словам, демонтажные работы должны быть проведены качественно для того, чтобы в дальнейшем провести обследование дома и дать четкое обоснование, насколько несущие конструкции будут готовы служить дальше в неповрежденных участках дома. Жители уцелевших квартир переживают за состояние здания и собирают подписи за полное расселение. Тем временем специалисты приступили к демонтажу 7-го и 8-го подъездов дома на проспекте Карла Маркса. Ранее по итогам исследований было принято решение о сносе этих сооружений, поскольку после ЧП они не подлежат восстановлению. После их разборки дом будет разделен на два отдельно стоящих здания, а на месте трагедии появится мемориал. Шестой и пятый подъезды на момент работ по демонтажу уже признаны аварийными и расселены, всего в доме было 12 подъездов. Минфин уже перевел на счета Минстроя 147 млн рублей, направленных на обеспечение жильем граждан, лишившихся его при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Выплаты должны начаться уже завтра. Компенсация составит около 32 тысяч рублей за один квадратный метр жилья. Пострадавшие смогут приобрести квартиры в любом регионе.

В результате взрыва в Магнитогорске погибли 39 человек. По данным МЧС, к трагедии привел взрыв газа, однако в местных СМИ звучали предположения и о возможном теракте. Во всяком случае, на это указывали источники изданий Znak.com и 74.ru