Олимпийский чемпион, биатлонистАнтон Шипулин собирается баллотироваться на довыборах в Госдуму

Олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин, ранее объявивший о завершении своей спортивной карьеры, собирается баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области. Об этом Znak.com сообщил информированный источник. Предполагается, что за кампанию Шипулина будет отвечать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько. Именно после перехода Бидонько из Госдумы в правительство Свердловской области и освободился мандат депутата по округу №174.

Сегодня, 12 января, свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с Шипулиным и сообщил, что они вместе совершили пробежку на лыжах.