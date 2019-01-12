Олимпийский чемпион, биатлонистАнтон Шипулин собирается баллотироваться на довыборах в Госдуму
Олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин, ранее объявивший о завершении своей спортивной карьеры, собирается баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области. Об этом Znak.com сообщил информированный источник. Предполагается, что за кампанию Шипулина будет отвечать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько. Именно после перехода Бидонько из Госдумы в правительство Свердловской области и освободился мандат депутата по округу №174.
Сегодня, 12 января, свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с Шипулиным и сообщил, что они вместе совершили пробежку на лыжах.
Комментарии41
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shtirlitz77 12 января 2019 | 18:31
"...Свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с Шипулиным и сообщил, что они вместе совершили пробежку на лыжах..."
Свердловский губернатор Евгений Кувайшев так уморился от пробежки, что не в силах свои лыжные палки держать. Зато Антон Шипулин хорошо "прочувствовал" ответственность момента.
pavlovsky 12 января 2019 | 18:36
Не легка судьбапрофессиональных спортсменов. Карьера заканчивается рано, профессии нет, образование... (откуда ему взяться). КАК ЖЕ ЗДОРОВО, ЧТО В РОССИИ ЕСТЬ ГОСДУМА. Надо подумать над расширением. 450 мест как-то маловато...
vladimir1967 12 января 2019 | 18:41
Госдура это сборище моченосцев.
kaputvsemu 12 января 2019 | 18:55
Лыжи-то хоть снял? Или прямо в них и вьедет?