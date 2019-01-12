В Польше в результате землетрясения в шахте погиб один человек, еще шесть пострадали
Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. Природный толчок произошел по подземным причинам, сообщает РИА.
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Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. Природный толчок произошел по подземным причинам, сообщает РИА.
Консерватор и сторонник присоединения Крыма к России: что рассказали о Поле Уилане его российские знакомые Друзья Уилана утверждают, что ничего подозрительного в поведении американца не замечали: он искренне интересовался Россией, охотно обсуждал политику, в дискуссиях часто занимал пророссийскую позицию…
Комментарии1
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vitaly_mr23 12 января 2019 | 18:11
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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vitaly_mr23 12 января 2019 | 18:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.