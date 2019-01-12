Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался с Россией жестче, чем какой-либо другой из американских лидеров, однако он продолжает надеяться на восстановление отношений между Вашингтоном и Москвой. Таким образом Трамп отреагировал на статью в «Нью-Йорк Таймс», в которой высказывались новые подозрения в адрес американского президента по поводу его связей с Москвой. В этой статье газета со ссылкой на источники сообщала, что после того, как Трамп в 2017 году уволили главу ФБР Джеймса Коми, спецслужба начала расследование. Целью было выяснить, представляют ли действия Трампа угрозу нацбезопасности США и работал ли Трамп на Россию сознательно или невольно попал под влияние Москвы.