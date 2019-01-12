Трамп заявил, что обращался с Россией жестче, чем какой-либо другой из американских лидеров
Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался с Россией жестче, чем какой-либо другой из американских лидеров, однако он продолжает надеяться на восстановление отношений между Вашингтоном и Москвой. Таким образом Трамп отреагировал на статью в «Нью-Йорк Таймс», в которой высказывались новые подозрения в адрес американского президента по поводу его связей с Москвой. В этой статье газета со ссылкой на источники сообщала, что после того, как Трамп в 2017 году уволили главу ФБР Джеймса Коми, спецслужба начала расследование. Целью было выяснить, представляют ли действия Трампа угрозу нацбезопасности США и работал ли Трамп на Россию сознательно или невольно попал под влияние Москвы.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ajsenev 12 января 2019 | 17:53
Оправдывается. Тем самым подтверждает подозрения. Стеностроитель.
vitaly_mr23 12 января 2019 | 18:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vitaly_mr23 12 января 2019 | 18:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kuchumka 12 января 2019 | 17:58
Трамп отстой.
prade 12 января 2019 | 18:11
kuchumka: Да, не оправдал Трамп надежды Путина. Чмо, этот ваш Трамп.
prade 12 января 2019 | 18:09
"Трамп заявил, что обращался с Россией жестче, чем какой-либо другой из американских лидеров"
Других президентов США не обвиняли в том, что они являются агентами Кремля. Вот и Трампу приходится доказывать обратное.
greeg1 12 января 2019 | 18:13
Мистер Трамп.
Будьте выше этой газетёнки. Вы мой президент. А мой президент никогда не оправдывается и не мечет бисер перед свиньями.
piterjanis 12 января 2019 | 18:14
Обращался? У него кукушка съехала?
piterjanis 12 января 2019 | 18:14
Обращался? У него кукушка съехала?
glotov 12 января 2019 | 18:45
Самый несуразный президент . То ли он есть, то ли его нет.