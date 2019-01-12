Руководитель команды «КамАЗ-мастер»: российский экипаж не виноват в том, что на ралли-марафоне Дакар был сбит зритель

Руководитель российской команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин заявил, что российский экипаж не виноват в том, что на ралли-марафоне «Дакар» был сбит зритель. По словам Чагина, зритель споткнулся о песок и оказался на траектории движения грузовика, в котором находился экипаж Андрея Каргинова. Водитель не видел этого, потому что находился на подъеме, когда в лобовое стекло видно только небо и часть горы. О случившемся он узнал только по прибытии в лагерь. Чагин добавил, что удивлен решением о дисквалификации экипажа, однако решение судей опротестовать не может. Российские участники продолжат гонку тремя экипажами.

Ранее сообщалось, что экипаж Каргинова сняли с марафона за то, что он не остановился после инцидента и продолжил гонку. При этом отмечается, что пострадавший человек находился вне официально организованной, безопасной зрительской зоны. 60-летний житель Африки госпитализирован с переломом бедра.