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17:32, 12 января 2019

Руководитель команды «КамАЗ-мастер»: российский экипаж не виноват в том, что на ралли-марафоне Дакар был сбит зритель

Руководитель российской команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин заявил, что российский экипаж не виноват в том, что на ралли-марафоне «Дакар» был сбит зритель. По словам Чагина, зритель споткнулся о песок и оказался на траектории движения грузовика, в котором находился экипаж Андрея Каргинова. Водитель не видел этого, потому что находился на подъеме, когда в лобовое стекло видно только небо и часть горы. О случившемся он узнал только по прибытии в лагерь. Чагин добавил, что удивлен решением о дисквалификации экипажа, однако решение судей опротестовать не может. Российские участники продолжат гонку тремя экипажами.
Ранее сообщалось, что экипаж Каргинова сняли с марафона за то, что он не остановился после инцидента и продолжил гонку. При этом отмечается, что пострадавший человек находился вне официально организованной, безопасной зрительской зоны. 60-летний житель Африки госпитализирован с переломом бедра.

Комментарии

11

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dimka75 12 января 2019 | 17:52

неувиноват, ихтамнеехали
переехали, но не мы

vitaly_mr23 12 января 2019 | 18:12


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tariel_03 12 января 2019 | 18:35

dimka75:
Виноват, не виноват...Путин за все ответит...
И за зверские убийства журналистов Ходорковского, тоже.

kuchumka 12 января 2019 | 17:56

Виноваты организаторы что не обеспечили безопасность зрителей, какого фига экипаж наказали?

tariel_03 12 января 2019 | 18:37

kuchumka:
Потому сбил русский ватник на КАМАЗе. Россия так себя поставила, что теперь она будет виновата во всем, даже если это сделал-бы американец.

nehoroshiy 12 января 2019 | 17:57

И угораздило жителя Африки под "Камаз".

tariel_03 12 января 2019 | 18:40

nehoroshiy:
Что вообще делал житель Африки в Южной Америке?

skuller 12 января 2019 | 18:02

Кому тут объясняют про виновность/ невиновность, если 98% местных комментаторов это те, кто " только против Путина и власти, а не против России и россиян" )))))

tariel_03 12 января 2019 | 18:42

skuller:
Эхо Москвы, это глас народа. Только на ЭМ вырисовывается истинная картина (98%) отношения россиян к Путину, власти, и 86% ватного населения ЭТОЙ СТРАНЫ.

(комментарий скрыт)

psych Александр Сорокин 12 января 2019 | 18:14

Таки происки врагов России! Специально подставили человека

tariel_03 12 января 2019 | 18:45

psych:
Пригнали африканца в Южную Америку, и кинули под колеса КАМАЗа.
А не тот ли это африканец, который принимал звонки в ЦАРе от человека Пригожина?

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