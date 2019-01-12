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17:30, 12 января 2019

Владимирская Чиновница, которая посоветовала вымыть полы в Струнинской больнице, организует там учреждении генуборку

Владимирская чиновница Марина Чекунова, которая посоветовала вымыть полы в Струнинской больнице, организует в этом учреждении генеральную уборку. Об этом сама Чекунова заявила корреспонденту ТАСС. Уборка пройдет в понедельник силами персонала, волонтеров и сотрудников Департамента здравоохранения. Ранее сегодня зампредседателя Заксобрания Владимирской области Вячеслав Картухин заявил, что из-за некорректного высказывания Чекуновой ее могут не утвердить на пост первого замглавы региона.
Напомню, этим летом жители Струнино на Прямой линии с президентом пожаловались на качество медобслуживания, после чего Путин поручил провести капитальный ремонт Струнинской больницы и входящей в ее структуру детской поликлиники.

Комментарии

13

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glotze7 12 января 2019 | 17:48

Так а что насчет дороги к больнице - которую бомбят с 45-го? Как не было так и не будет. По грязище да в белоснежные палаты. Если пролезешь.

glotze7 12 января 2019 | 17:50

glotze7: И какого пуя чиновница с большой буквы? От раболепия?

vitaly_mr23 12 января 2019 | 18:13


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alo0000 12 января 2019 | 17:56

«Не нравится елочка,(пять букв)», сказала чиновница - «полейте цветы». В этом храме помощи больным.

igor919191 12 января 2019 | 17:56

Правильно тетка сказала, загадили больницы сидят толстожопые главврачи свиньи по жизни. Нет ремонта, но помыть больницу можно.

pusin_patriot 12 января 2019 | 17:57

А что там с хозперсоналом, их зарплатами, уровнем и кто потом будет мыть полы?
Она в курсе периодичности выполнения данной процедуры?

Я серьезно предлагаю решить хотя бы один этот вопрос в стране, закрепив Марину Чекунову на мытье полов в Струнинской больнице. Ну серьезно, давайте решим хотя бы вопрос помывки полов в Струнинской больнице? Разве Путин и партия будут против? А тролли разве против? Чтобы в этой больнице были хотя бы чистые полы?

igor919191 12 января 2019 | 18:04

pusin_patriot: Слушайте, хватит этих слезливых разговоров о зарплате, не нравиться увольняйтесь и идите домой. Пришли работать, будьте добры исполнять свои обязанности. Мыть все с моющимися средствами, с ежедневной ген. уборкой, а главврач обязана следить за персоналом.

pusin_patriot 12 января 2019 | 18:08

igor919191: Так и вопрос был в этом, "что там с хозперсоналом" ?
Видимо без Марины Чекуновы там уже никак.

igor919191 12 января 2019 | 18:16

pusin_patriot: Есть больницы и поликлиники чистейшие, они и без ремонта смотрятся. В них работают люди преданные своему делу. А есть совковые где хозперсонал по старой Советской традиции, хрен на работу положил, оперируя маленькой зарплатой, возрастом и злобой на всех окружающих.

bunsh_vania 12 января 2019 | 18:28

igor919191: видимо персонал так и сделал, уволился и ушел

satttana_perrrrkele 12 января 2019 | 18:31

igor919191: Действительно! **хватит этих слезливых разговоров о зарплате, не нравиться увольняйтесь*** - мне не понравилась, я уволился и... начал преподавать в ЕС.
Но мне не нравился оклад, как у уборщицы в Финляндии (1200 Eur/мес). Вот, теперь работаю почасово, 240 Eur/час (+ аспиранты, открытые лекции, коллоквиумы).
Главврачь не обязан СЛЕДИТЬ за персоналом, организовать условия работы и требовать исполнения обязанностей, а не СЛЕДИТЬ

igor919191 12 января 2019 | 18:34

satttana_perrrrkele: Вот это вы молодец.

malanoff 12 января 2019 | 18:29

Если наворовала , то есть на что организовать помывку полов. Е если не наворовала , то попытается это сделать в дальнейшем. Власть на это заточена.

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