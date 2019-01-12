Владимирская Чиновница, которая посоветовала вымыть полы в Струнинской больнице, организует там учреждении генуборку

Владимирская чиновница Марина Чекунова, которая посоветовала вымыть полы в Струнинской больнице, организует в этом учреждении генеральную уборку. Об этом сама Чекунова заявила корреспонденту ТАСС. Уборка пройдет в понедельник силами персонала, волонтеров и сотрудников Департамента здравоохранения. Ранее сегодня зампредседателя Заксобрания Владимирской области Вячеслав Картухин заявил, что из-за некорректного высказывания Чекуновой ее могут не утвердить на пост первого замглавы региона.

Напомню, этим летом жители Струнино на Прямой линии с президентом пожаловались на качество медобслуживания, после чего Путин поручил провести капитальный ремонт Струнинской больницы и входящей в ее структуру детской поликлиники.