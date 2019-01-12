Владимирская Чиновница, которая посоветовала вымыть полы в Струнинской больнице, организует там учреждении генуборку
Владимирская чиновница Марина Чекунова, которая посоветовала вымыть полы в Струнинской больнице, организует в этом учреждении генеральную уборку. Об этом сама Чекунова заявила корреспонденту ТАСС. Уборка пройдет в понедельник силами персонала, волонтеров и сотрудников Департамента здравоохранения. Ранее сегодня зампредседателя Заксобрания Владимирской области Вячеслав Картухин заявил, что из-за некорректного высказывания Чекуновой ее могут не утвердить на пост первого замглавы региона.
Напомню, этим летом жители Струнино на Прямой линии с президентом пожаловались на качество медобслуживания, после чего Путин поручил провести капитальный ремонт Струнинской больницы и входящей в ее структуру детской поликлиники.
Комментарии13
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glotze7 12 января 2019 | 17:48
Так а что насчет дороги к больнице - которую бомбят с 45-го? Как не было так и не будет. По грязище да в белоснежные палаты. Если пролезешь.
glotze7 12 января 2019 | 17:50
glotze7: И какого пуя чиновница с большой буквы? От раболепия?
vitaly_mr23 12 января 2019 | 18:13
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alo0000 12 января 2019 | 17:56
«Не нравится елочка,(пять букв)», сказала чиновница - «полейте цветы». В этом храме помощи больным.
igor919191 12 января 2019 | 17:56
Правильно тетка сказала, загадили больницы сидят толстожопые главврачи свиньи по жизни. Нет ремонта, но помыть больницу можно.
pusin_patriot 12 января 2019 | 17:57
А что там с хозперсоналом, их зарплатами, уровнем и кто потом будет мыть полы?
Она в курсе периодичности выполнения данной процедуры?
Я серьезно предлагаю решить хотя бы один этот вопрос в стране, закрепив Марину Чекунову на мытье полов в Струнинской больнице. Ну серьезно, давайте решим хотя бы вопрос помывки полов в Струнинской больнице? Разве Путин и партия будут против? А тролли разве против? Чтобы в этой больнице были хотя бы чистые полы?
igor919191 12 января 2019 | 18:04
pusin_patriot: Слушайте, хватит этих слезливых разговоров о зарплате, не нравиться увольняйтесь и идите домой. Пришли работать, будьте добры исполнять свои обязанности. Мыть все с моющимися средствами, с ежедневной ген. уборкой, а главврач обязана следить за персоналом.
pusin_patriot 12 января 2019 | 18:08
igor919191: Так и вопрос был в этом, "что там с хозперсоналом" ?
Видимо без Марины Чекуновы там уже никак.
igor919191 12 января 2019 | 18:16
pusin_patriot: Есть больницы и поликлиники чистейшие, они и без ремонта смотрятся. В них работают люди преданные своему делу. А есть совковые где хозперсонал по старой Советской традиции, хрен на работу положил, оперируя маленькой зарплатой, возрастом и злобой на всех окружающих.
bunsh_vania 12 января 2019 | 18:28
igor919191: видимо персонал так и сделал, уволился и ушел
satttana_perrrrkele 12 января 2019 | 18:31
igor919191: Действительно! **хватит этих слезливых разговоров о зарплате, не нравиться увольняйтесь*** - мне не понравилась, я уволился и... начал преподавать в ЕС.
Но мне не нравился оклад, как у уборщицы в Финляндии (1200 Eur/мес). Вот, теперь работаю почасово, 240 Eur/час (+ аспиранты, открытые лекции, коллоквиумы).
Главврачь не обязан СЛЕДИТЬ за персоналом, организовать условия работы и требовать исполнения обязанностей, а не СЛЕДИТЬ
igor919191 12 января 2019 | 18:34
satttana_perrrrkele: Вот это вы молодец.
malanoff 12 января 2019 | 18:29
Если наворовала , то есть на что организовать помывку полов. Е если не наворовала , то попытается это сделать в дальнейшем. Власть на это заточена.