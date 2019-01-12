Врачам удалось спасти ногу найденному после взрыва в жилом доме в Магнитогорске младенцу
О работе специалистов рассказал пресс-секретарь минздрава Максим Радецкий.
Младенец провел под завалами дома тридцать пять часов.
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О работе специалистов рассказал пресс-секретарь минздрава Максим Радецкий.
Младенец провел под завалами дома тридцать пять часов.
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Комментарии5
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polsan 12 января 2019 | 17:19
Молодцы врачи. Выздоравливай малыш!
tadolg 12 января 2019 | 17:30
Живи и будь здоров, маленький!
nestor199 12 января 2019 | 17:31
Тридцать пять часов под завалами ................. боюсь, что у Вани шансов почти и нет. Надо молится, чтобы он выздоровел. Не просто выжил, а ВЫЗДОРОВЕЛ.
gregor 12 января 2019 | 17:44
Браво врачам и спасателям .
medvin 12 января 2019 | 17:55
Ну хоть один педиатр читает новости? 35 часов на морозе для 10 месячного ребенка? Чудес не бывает - 2 часа и смерть от гипотермии. Вы видео смотрели? У него ножка выглядывала розовая когда "спасали"...РОЗОВАЯ... Ни кто башкой не думает. Только сопли и пиар от властей.