В Москве простились с последним председателем верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым
Он сильно увлекался поэзией, — рассказал глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Анатолию Лукьянову было 88 лет.
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Он сильно увлекался поэзией, — рассказал глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Анатолию Лукьянову было 88 лет.
Консерватор и сторонник присоединения Крыма к России: что рассказали о Поле Уилане его российские знакомые Друзья Уилана утверждают, что ничего подозрительного в поведении американца не замечали: он искренне интересовался Россией, охотно обсуждал политику, в дискуссиях часто занимал пророссийскую позицию…
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