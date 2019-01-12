В Хабаровском крае задержали блогера, опубликовавшего видео похорон криминального авторитета
На съемке было видно, как ради церемонии в городе Амурске перекрыли движение.
Причиной задержания Виктора Торопцева стали якобы недействительные водительские права. До суда, назначенного на понедельник, мужчина останется в отделении полиции. При этом, как рассказал порталу ОВД-Инфо житель Амурска, пожелавший остаться неизвестным, ранее блогер не получал информации о лишении прав и на судебное заседание его не вызывали. Также сообщается о том, что на знакомых Торопцева оказывали давление – им звонили неизвестные и спрашивали, зачем они общаются «с этим придурком».
Сам блогер объявил в отделении голодовку. Он уверен, что проблема с водительскими правами стала лишь поводом для задержания, а реальной причиной была публикация видеозаписи с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Утверждается, что полиция Амурска перекрыла движение в городе специально для прохождения траурной процессии. При этом Торопцев не был автором видео, а лишь распространял появившуюся ранее в соцсетях запись.
Ранее СМИ сообщали, что в похоронах криминального авторитета по прозвищу Заруба принимал участие начальник местной полиции, но в краевом управлении МВД это опровергли.
Комментарии8
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aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 17:14
Ну теперь колокольцев должен сделать этого начальника своим замом. Ведь так внедриться в криминал, так с ним сродниться, заслуживает всяческого поощрения.
kim858 12 января 2019 | 17:17
aleks50: в точку!!!
gregor 12 января 2019 | 17:14
В Хабаровском крае задержали блогера, опубликовавшего видео похорон криминального авторитета
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Бандиты у власти .
oneoretwo 12 января 2019 | 17:14
...это нарушение конституции...хотя, о чем это я...
...в еспч бы сразу подать на гаранта за не исполнение клятвы исполнять конституцию...
piter_ug 12 января 2019 | 17:17
//в похоронах криминального авторитета по прозвищу Заруба принимал участие начальник местной полиции//
Видимо, кто от него кормился, те и принимали участие.
zhrv 12 января 2019 | 17:19
Будни паханата?
vlabumur 12 января 2019 | 17:19
но в краевом управлении МВД это опровергли.
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А мы и поверили)))
xuato 12 января 2019 | 17:20
А блогера за что? Власть РФ сошла с ума. Ему премию и медаль, что показал какая смычка власти и криминала ( т.е Мафия), что должно было сделать МВД, ФСБ и власть на местах. А ему кандалы как Радищеву при самодержице. Или пардон в РФ сейчас 1790 годок?