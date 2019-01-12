В Хабаровском крае задержали блогера, опубликовавшего видео похорон криминального авторитета

На съемке было видно, как ради церемонии в городе Амурске перекрыли движение.

Причиной задержания Виктора Торопцева стали якобы недействительные водительские права. До суда, назначенного на понедельник, мужчина останется в отделении полиции. При этом, как рассказал порталу ОВД-Инфо житель Амурска, пожелавший остаться неизвестным, ранее блогер не получал информации о лишении прав и на судебное заседание его не вызывали. Также сообщается о том, что на знакомых Торопцева оказывали давление – им звонили неизвестные и спрашивали, зачем они общаются «с этим придурком».

Сам блогер объявил в отделении голодовку. Он уверен, что проблема с водительскими правами стала лишь поводом для задержания, а реальной причиной была публикация видеозаписи с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Утверждается, что полиция Амурска перекрыла движение в городе специально для прохождения траурной процессии. При этом Торопцев не был автором видео, а лишь распространял появившуюся ранее в соцсетях запись.

Ранее СМИ сообщали, что в похоронах криминального авторитета по прозвищу Заруба принимал участие начальник местной полиции, но в краевом управлении МВД это опровергли.