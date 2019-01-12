В селе Чигири Амурской области убрали горку из замерзших нечистот, с которой катались дети
Об этом РИА сообщил представитель районной администрации. Ранее местное издание «Амур-Инфо» сообщило, что жильцы двух домов отказались платить за очистку септика, решив, что плата необоснованно высокая. Управляющая компания отказалась обслуживать дом. Септик переполнился, его содержимое вытекло на дорогу и замерзло. После публикации местные власти все-таки обязали управляющую компанию убрать нечистоты. Однако, местные жители сообщают, что в том же районе уже появляется новая горка.
Комментарии9
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vasyakirin 12 января 2019 | 16:51
Последнюю радость у потомства отобрать решили, благо комунальщики подсуетились, всё поправили оперативно....
alo0000 12 января 2019 | 16:51
Как там в песне у Слепакова:»...а народ живет в говне!»
aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 16:55
Правление путина и говно. Говно и правление путина. Буква И явно лишняя.
ansata 12 января 2019 | 16:57
Ну и где ж теперь детворе кататься?
yralez 12 января 2019 | 16:58
А ведь это наши скрепы.
Когда они растают, мы тоже увидим из чего они и что потечет.
vitaminoz 12 января 2019 | 16:59
Отказались платить - ну так пусть гадят на морозе, слопатоеды. Раскачивают лодку, хохлы, хомяки овального
tag188 12 января 2019 | 17:02
Такую духовную (в прямом смысле слова) горку убрали!
xuato 12 января 2019 | 17:07
Заменила горка кружки юным пытливым умам, стадион и каток.
pravdatut 12 января 2019 | 17:14
Канализационные сбросы будут присутствовать до лета, пока их дождь не смоет. А смоет и потечет это в реку и тд.