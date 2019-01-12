В селе Чигири Амурской области убрали горку из замерзших нечистот, с которой катались дети

Об этом РИА сообщил представитель районной администрации. Ранее местное издание «Амур-Инфо» сообщило, что жильцы двух домов отказались платить за очистку септика, решив, что плата необоснованно высокая. Управляющая компания отказалась обслуживать дом. Септик переполнился, его содержимое вытекло на дорогу и замерзло. После публикации местные власти все-таки обязали управляющую компанию убрать нечистоты. Однако, местные жители сообщают, что в том же районе уже появляется новая горка.