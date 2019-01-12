Срок предварительного следствия по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, продлен до 25 мая
По его словам, об этом стало известно из материалов, направленных в суд для обоснования продления ареста еще на три месяца. Решение о мере пресечения Лефортовский суд Москвы вынесет 15 января. Украинских моряков обвиняют в нарушении границ РФ. Сами они заявляют, что считают себя военнопленными.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 12 января 2019 | 16:41
военнопленные, которые сами подняли руки вверх и сдались без боя?
pusin_patriot 12 января 2019 | 16:48
olegleon: А так хотелось чтобы они пальнули, да? :)
Пленными как раз и становятся за явным преимуществом в столкновении баркаса с ракетоносцами и авиацией.
Там позор когда вот это орущее матом отверстие со всей такой махиной и авиацией валят огнем на поражение.
Это тот же уровень турков, отстрелявших ракетой в хвост нашему штурмовику. Даже если он нарушил-пересек, ну ты подлети падла, помахай крыльями, покажи подвеску и пальни из пушки на пересечение курса впереди, предупреди!
Так наши ещё круче, всей той махиной и просто расстрел и захват.
olegleon 12 января 2019 | 17:01
pusin_patriot: нет. я бы хотел, чтобы не устраивали провокацию и не ныли бы потом. сколько лет наши военные и американские, например, вдоль общей границы и в Беринговом море летают и плавают. и подкалывают друг друга, и сближаются. но ума всем хватает не попадать в плен, т.е. не доводить до такой степени.
я бы хотел, чтобы даже военные иногда свои моги испольовали
poluputing 12 января 2019 | 17:09
olegleon: не оправдывайтесь, от собственной брехни даже косноязычие усилилось. Украинцы пришли, стали на рейд как положено, запросили разрешения. Вы баржу поперёк законопатили, украинцы развернулись и пошли обратно. Где провокация. И кто провокатор? дураку , но не мокше понятно
olegleon 12 января 2019 | 17:16
poluputing: тут намедни смотрел подборку укртв от 14-17 годов про Крымский мост. уж до такого вранья даже путинтв не опускалось. вы во вранье лидеры.
кстати, а "встали на рейд" они где? уж не в территориальных ли водах России???
rules24 12 января 2019 | 16:56
olegleon: военнопленные, которые сами подняли руки вверх и сдались без боя?
_____________________________
С какого хрена они военнопленные? По международной конвенции военнопленными считаются лица если одна из стран (сторон) обьявила войну другой(им) стране. Ни Россия ни Украина войны не обьявляла. По закону они преступники а не военнопленные. Вот если бы Украина обьявила войну России даже в односторонем порядке тогда да.
holic 12 января 2019 | 17:06
rules24: Зачем вы врете?
sokol40 12 января 2019 | 17:08
rules24: Хватит врать. наберите "Третья Женевская конвенция 1949г" и вам станет ясно, что это военнопленные ограниченного вооружённого конфликта.
Если конечно есть, чем мыслить...
poluputing 12 января 2019 | 17:11
rules24: в чём преступление? Снова на вас как жидобандеровцы на Крым напали? Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать?
pusin_patriot 12 января 2019 | 17:18
rules24: Если о женевской 1949 года, то там
"Статья 4
A. Военнопленными по смыслу настоящей Конвенции являются
попавшие во власть неприятеля лица, принадлежащие к одной из
следующих категорий:
1) Личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в
конфликте, а также личный состав ополчения и добровольческих
отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил."
До женевской 1949 года там ещё было, вот видимо песковы и тут подумали что никто не заметит, распыляясь в подтасовочках.
Об официальном состоянии войны государств там речи не идет.
Кстати если были бы умнее здесь всякие песковы, могли бы и о статусе военнопленных из Донбасса в Украине в том числе поднимать вопрос по той же женевской 1949 года.
ohrjr 12 января 2019 | 16:59
olegleon: Ты явно из орлов... только не из тех, которые летают, а которые г... клюют и каркают!
chapter_2 12 января 2019 | 17:15
ohrjr: Скорый и неправедный суд над украинскими военнопленными может поставить Россию перед неожиданными международными последствиями (санкции, передача летальных вооружений Украине, создание военных баз НАТО и т.д.). Поэтому Кремль решил пока помурыжить военнопленных моряков в СИЗО.
sokol40 12 января 2019 | 17:00
olegleon: А вы хотели, чтобы они открыли ответный огонь и были уничтожены превосходящими россилами?
Бредите до сих пор от военных успехов?
murad_manapov 12 января 2019 | 16:42
продлить срок предварительного следствия на 15 лет. без суда и следствия
vasyakirin 12 января 2019 | 16:48
murad_manapov: olegleon: Интересно, а что нового, может открыть следствие?
Думаю судовой журнал перевести с украинского(скорее с русского) дело одного часа....
poluputing 12 января 2019 | 16:54
vasyakirin: трудности (разночтения) перевода знаете ли. Лишнехромосомным более сжатые сроки не по плечу. Тем паче натаскать надобно туповатых россиянских моряков-"свидетелей"
yralez 12 января 2019 | 16:50
Срок следствия продлен до результата выборов президента в Украине.
Победит там проплаченная кремлевская шлюшка, тогда и отпустят.
lenia_kosoy 12 января 2019 | 17:13
yralez: ...а тебе и побеждать не надо - ты всегда в рабочей позе - стоя раком со спущенными шароварами!
ohrjr 12 января 2019 | 16:56
Следователи мудаки? Дело сложное? Специально затягивают? Сложно определить, неправда ли?
nestor199 12 января 2019 | 17:10
ohrjr: Ну, читайте УПК, сроки следствия зависят не только от тупых следаков, но и от подследственных.
Хохлов я понимаю им эта затяжка на руку вот и тянут. Почему тянут? Так условия содержания в СИЗО комфортней, чем на зоне. Потом, в СИЗО день за полтора считают. Следакам команды торопиться не было и нарушений УПК нет.
holic 12 января 2019 | 16:58
Все в той стране - сплошная ложь.
Взаправду - только репу чешут.
Брехнёй гордятся. Сами брешут.
И верят в собственный трындёж.
pravdatut 12 января 2019 | 17:03
Продлили суд после выборов президента в Украине. Ну и му....
lenia_kosoy 12 января 2019 | 17:09
...на 24 пидараса в Каклосраине прибыло! Будут рассказывать каклосранцам через 20 лет как они боролись в российских тюрьмах с кровавым путинским режимом до кровавых мозолей в дупе!
oneoretwo 12 января 2019 | 17:12
....так это же любимое занятие любой гопоты - издеваться....
xuato 12 января 2019 | 17:13
А что от них от них хотят? Обстреляли их буксир, чуть не придушили, а теперь хотят что бы они себя еще дермом обмазали. Странные люди в Кремле живут.