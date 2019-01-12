По уточненным данным, при взрыве в Париже погибли два человека, это пожарные

Не менее десяти пострадавших серьезно ранены. У 37-ми человек – легкие травмы. Об этом сообщает прокуратура Парижа. Взрыв произошел в булочной в 9 часов утра. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Ранее сообщалось, что сначала в здании начался пожар, а уже потом прогремел взрывв.