По уточненным данным, при взрыве в Париже погибли два человека, это пожарные
Не менее десяти пострадавших серьезно ранены. У 37-ми человек – легкие травмы. Об этом сообщает прокуратура Парижа. Взрыв произошел в булочной в 9 часов утра. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Ранее сообщалось, что сначала в здании начался пожар, а уже потом прогремел взрывв.
Комментарии7
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ykra_dupa 12 января 2019 | 16:35
А Тереза Мей права оказалась ! Долетел таки снаряд выпущенный Путиным из пушки давеча в Питере ! ))))
vasyakirin 12 января 2019 | 16:39
ykra_dupa: Не понятки в Рф по уточненным данным с двух начали 40 не закончили...
а лягушатники в обратную считают....
Конечно и профессионализм огнеборцев ниже плинтуса...
kitaiss 12 января 2019 | 16:47
оказываецца оленевод и в париже мчс развалил...
vargor 12 января 2019 | 17:02
Всяким пархоменкам и подобным не нужно забывать, что взрывы могут случиться в любой стране.
lenia_kosoy 12 января 2019 | 17:04
...4 зажаренных жабы не много, но на один перекус хватит!
pravdatut 12 января 2019 | 17:06
Погибли пожарники, но не газовики и не спасатели Магнита.
lenia_kosoy 12 января 2019 | 17:17
pravdatut: ....тебя каждый день епут в очкос, но ты даже не пожарник, а обычный пидарас))))))))