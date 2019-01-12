В немецком Обердорфе продолжается этап биатлонного Кубка мира

В женской гонке преследования российские спортсменки до подиума не добрались.

Еще в четверг итальянка Лиза Витоцци одержала победу в спринте. Два промаха в сегодняшнем преследовании позволили ей практически не беспокоится за итоговый результат. Конкурентки были на огневых рубежах при сильном ветре еще менее убедительны. Лидер общего зачета Кубка Мира Доротея Вирер с тремя промахами осталась только пятой. Серебро досталось Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию. Анаиз Шевалье из Франции третья.

Лучший результат из российских спортсменок – 13-й — показала Евгения Павлова, которая лишь благодаря фотофинишу обошла соотечественницу — Екатрину Юрлову Перхт. Куда больше надежд перед мужской гонкой преследования. Где первым на старт отправится наш Александр Логинов.

Начнется мужской пасьют в 17 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ