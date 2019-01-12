В немецком Обердорфе продолжается этап биатлонного Кубка мира
В женской гонке преследования российские спортсменки до подиума не добрались.
Еще в четверг итальянка Лиза Витоцци одержала победу в спринте. Два промаха в сегодняшнем преследовании позволили ей практически не беспокоится за итоговый результат. Конкурентки были на огневых рубежах при сильном ветре еще менее убедительны. Лидер общего зачета Кубка Мира Доротея Вирер с тремя промахами осталась только пятой. Серебро досталось Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию. Анаиз Шевалье из Франции третья.
Лучший результат из российских спортсменок – 13-й — показала Евгения Павлова, которая лишь благодаря фотофинишу обошла соотечественницу — Екатрину Юрлову Перхт. Куда больше надежд перед мужской гонкой преследования. Где первым на старт отправится наш Александр Логинов.
Начнется мужской пасьют в 17 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ
Комментарии3
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m_doc 12 января 2019 | 16:15
ОберХОФ, олигофрены! Когда уже вас, fucking useless, вместе с Рувинским выгонят к чёртовой матери... Ни сайта нормального, ни грамотного текста, ни души, ни мыслей...
olegleon 12 января 2019 | 16:36
m_doc: "да мало ли в Бразилии Педров?!"
m_doc 12 января 2019 | 16:48
olegleon: ЯсТно. Ежели что, извозчик довезёт. У лошади вон какая башка здоровенная! Пусть она ей и думает:))