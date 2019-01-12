По последним данным, четыре человека, в том числе, двое пожарных, погибли в результате взрыва в центре Парижа

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Десять человек, по его данным, в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел утром, в булочной, в 9-м округе Парижа. По данным радиостанции «Франс-энфо», пострадавших может оказаться около сорока. По предварительным данным, к взрыву привела утечка газа.