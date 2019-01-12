По последним данным, четыре человека, в том числе, двое пожарных, погибли в результате взрыва в центре Парижа
Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Десять человек, по его данным, в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел утром, в булочной, в 9-м округе Парижа. По данным радиостанции «Франс-энфо», пострадавших может оказаться около сорока. По предварительным данным, к взрыву привела утечка газа.
Комментарии12
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sasass 12 января 2019 | 16:14
Неужели террористы научились шифровать молекулярное строение взрывчатых веществ под газовые....)))
vasyakirin 12 января 2019 | 16:15
sasass: Самое палевное, что прямые трансляции взрыва ведет РашаТудый
m_doc 12 января 2019 | 16:19
vasyakirin: а CNN кривые трансляции ведёт? Вона как...
vasyakirin 12 января 2019 | 16:22
m_doc: А в Магнитогорск то CNN через кордоны не просочилось, ну ни какого профессионализма....
m_doc 12 января 2019 | 16:27
vasyakirin: Спасибо за лестную аналогию между Парижем и Магнитогорском.
vasyakirin 12 января 2019 | 16:33
m_doc: Трагичная аналогия, конечно я перегнул, по масштабам трагедии париж на порядок менее значим...
m_doc 12 января 2019 | 16:52
vasyakirin: Прошла инфа, что в булочной газа не было, всё на электричестве. Подождём подтверждения.
rules24 12 января 2019 | 17:05
m_doc: Подождём подтверждения.
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Да ну. Седня покричат а завтра забудут.
olegleon 12 января 2019 | 16:17
напишут или нет о том, а как там пожарные оказались до момента ЧП?
polsan 12 января 2019 | 16:42
olegleon: Не тролльте хоть тут, люди же погибли!
Взрыв в Париже прогремел утром, 12 января. Эпицентр взрыва находился в булочной Boulangerie — Patisserie на улице Де Тревизо.
Французские газеты пишут, что пожарные прибыли в булочную тушить возгорание, и во время тушения произошел взрыв.
olegleon 12 января 2019 | 16:49
polsan: французские пишут, а Эхо не пишет.
и это претензия не к французам и не троллинг, а попытка заставить Эхо нормально подавать информацию
ematveev 12 января 2019 | 16:31
Вот так правильно комментировать нужно:
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wrongway1
12 января 2019 | 13:55
демонстрация....для того ,чтоб поверить в Магнитогорск
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vise1
12 января 2019 | 13:58
В России ,
переизбыток газа .
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galina_683
12 января 2019 | 13:58
завтра снова окажется, что жертвы есть, просто россиянам Старый Новый год портить не хотели...
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ura_123
12 января 2019 | 14:04
В Магнитогорске тоже развлекались?
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