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16:02, 12 января 2019

Владимирская чиновница посоветовала персоналу аварийной больницы помыть полы и повесить занавески

В областном Заксобрании считают, что высказывания врио замгубернатора могут сказаться на ее карьере.
Депутаты регионального парламента примут к сведению слова Марины Чекуновой, когда будут рассматривать ее утверждение на должность вице-губернатора. Об этом изданию «Политика Сегодня» сказал зампредседателя областного Заксобрания. Предметом обсуждения депутата стали высказывания чиновницы, которые она допустила в ходе беседы с персоналом аварийной больницы в городе Струнино. Как сообщает местная телерадиокомпания «33 Губерния», в ответ на жалобы на плохую дорогу, врио замгубернатора посоветовала врачам следить за чистотой: «проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — вопрошала Чекунова. Она также отметила нечищеные пороги, зарешеченное окно регистратуры, не политые цветы и старые плакаты. Чиновница призвала «ходить на работу с радостью», «менять ситуацию» и пообещала оставить личный номер для связи.
На этой неделе активисты в Струнине провели несанкционированный митинг. Они выступали за сохранение всех действующих ранее отделений.

Комментарии

28

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kreamssdick 12 января 2019 | 16:05

Это персонал что ли должен ходить в бахилах?

vasyakirin 12 января 2019 | 16:12

kreamssdick: Но пороги то отчистить можно?
Чего не так сказано?, да строить надо, но то что есть в хлев привел главврач!

zztop1960 12 января 2019 | 16:35

vasyakirin: А она права. Зайдите в Гугл мапс и сравните частные дома в России и в Европе. В России кругом бардак , покошенные заборы , не кошенная трава , мусор и т.д. Неужели в этом кто-то виноват ? https://www.youtube.com/watch?v=L022PrVqO-E

eniro 12 января 2019 | 16:13

kreamssdick: - Петрович, ты с ума сошёл в больничной палате духи пить?
- Доктор попросил. Говорит, что мне уж всё равно, а у патологоанатома завтра день рождения…

olegleon 12 января 2019 | 16:14

kreamssdick: "Они выступали за сохранение всех действующих ранее отделений. "
и кто им мешает? за их деньги, т.е. налоги, любой каприз.

alo0000 12 января 2019 | 16:18

olegleon: С налогами все в порядке, постоянно растут, а вот с капризами, пока не получается.

olegleon 12 января 2019 | 16:43

alo0000: налоги растут, а собираемость? если в регионе высокие налоги и полно денег в бюджете, то почему же лестница не чищена?

galina_683 12 января 2019 | 17:03

olegleon:
Ну раз лестница не чищена, то и нефиг больному аппендицит удалять и зубы лечить.
Логично, чё...

olegleon 12 января 2019 | 17:14

galina_683: так есть деньги или опять "давайте отберём у других и дадим нам"?

pusin_patriot 12 января 2019 | 16:16

kreamssdick: Это у нас теперь стандартный подход в России. Начни с себя называется.
Нет перевязочных материалов - начни с себя, нет врачей, лекарств, больниц в области вообще нет - а ты с себя начни. А что ты сделал для Родины? Спросят нынче в приемном покое перед госпитализацией в нейрохирургию пациента без сознания с раскроенным в ДТП черепом.

alo0000 12 января 2019 | 16:16

kreamssdick: Чиновники, чтобы не запачкать обувь.

zapadnay 12 января 2019 | 16:23

kreamssdick:
Врачи должны лечить, а не отвлекаться на хозяйственные дела. Этим должен заниматься хозблок. А эти дамы-начальницы, как же они отвратительны?!

tetriz 12 января 2019 | 16:52

kreamssdick: Это персонал что ли должен ходить в бахилах?
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Вообще-то обязательно, особенно в операционной и тп.

alo0000 12 января 2019 | 16:06

Если елочка,(пять букв) не нравится, полейте цветы!

cattt 12 января 2019 | 16:11

alo0000: Наглеют чиновники год от года, из грязи с князи, ТЬФУ!

(комментарий скрыт)

sensei54 12 января 2019 | 16:12

В прошлом году, когда лежал в стационаре, тоже чиновники снизошли посетить.
Начальник отделения, зная меня много лет, упросила, "чтобы сидел в палате тихо".
Мужички потом рассказывали...Вот примерно так-же чиновнички себя и вели.

sokal123 12 января 2019 | 16:59

sensei54: Чиновницу срочно на обследование в ПНД и на СПИД. , Она ведет себя странно.

tadolg 12 января 2019 | 16:18

Пусть эта чиновница пройдет принудительное обследование в стационаре этой больницы. Полежит там с недельку, а персонал ей и шторку поменяет и пол помоет....

kitaiss 12 января 2019 | 16:28

скорее бы это всё накрылось медным китайским тазиком...

zemljanka 12 января 2019 | 16:29

По 3.500 всем чиновникам и чиновницам.

wrongway1 12 января 2019 | 16:30

Ад руских больниц.

vitaminoz 12 января 2019 | 16:32

чиновница порекомендовала помыть полы, порог, заказать шторы и убрать идиотскую решетку на ресепшн, - и она абсолютно правильно все сказала.

galina_683 12 января 2019 | 17:18

vitaminoz:
порекомендовала практикующим врачам ? ))
Может, надо было руководству больницы порекомендовать ? Или проверить соответствие смет на закупки штор. Может, денег на шторы просто не остается. Тогда вопросы к ней самой - где деньги, Марин?
И кто полы мыть должен? Может, там вообще нет должности уборщицы, или она работает на 0,25 оклада раз в неделю...

yralez 12 января 2019 | 16:33

Она ведь искренне хотела лучше.
В царское время царица с царевнами , княгини , были сестрами милосердия, посещали госпитали, приносили раненым цветочки, иконки.........тоже искренне.

Вот и нынешние царицы не лишены чувства милосердия.
Ценить надо !

Откуда взялись нынешние царицы ?
Дык хороняки их сами выбрали. На кого обижаются теперь ?

ohrjr 12 января 2019 | 17:06

Богата Владимирская область на крутых теток...Тут намедни губернаторша у них была, теперь вот эта вице...

galina_683 12 января 2019 | 17:08

Вот они, врачи подлюки, все здравоохранение развалили...
Ну не хотят полы в больнице мыть, крышу латать, электрику монтировать...
Ведь их даже не просят на пищеблоке у плиты стоять (но скоро придется).

tetriz 12 января 2019 | 17:09

Уж не лезли бы к людям. Если сказать нечего.
А то ведь так и вилы раскупать начнут.
Везде и всё они знают лучше тех, кто их нанял, чтобы служить себе!
Т.е. - народа.
Как говорил один мой друг(покойник) - "я слишком много знал..."(С)

igor919191 12 января 2019 | 17:20

Да правильно она сказала. Засрали больницы до неузнаваемости, главврач свинюшка и таких по РФ полно.

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