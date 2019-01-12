Владимирская чиновница посоветовала персоналу аварийной больницы помыть полы и повесить занавески

В областном Заксобрании считают, что высказывания врио замгубернатора могут сказаться на ее карьере.

Депутаты регионального парламента примут к сведению слова Марины Чекуновой, когда будут рассматривать ее утверждение на должность вице-губернатора. Об этом изданию «Политика Сегодня» сказал зампредседателя областного Заксобрания. Предметом обсуждения депутата стали высказывания чиновницы, которые она допустила в ходе беседы с персоналом аварийной больницы в городе Струнино. Как сообщает местная телерадиокомпания «33 Губерния», в ответ на жалобы на плохую дорогу, врио замгубернатора посоветовала врачам следить за чистотой: «проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — вопрошала Чекунова. Она также отметила нечищеные пороги, зарешеченное окно регистратуры, не политые цветы и старые плакаты. Чиновница призвала «ходить на работу с радостью», «менять ситуацию» и пообещала оставить личный номер для связи.

На этой неделе активисты в Струнине провели несанкционированный митинг. Они выступали за сохранение всех действующих ранее отделений.