Ученые потеряли связь с единственным российским космическим радиотелескопом

Со вчерашнего дня спутник не выходит на связь, но пока есть надежда, — рассказал научный руководитель проекта Юрий Ковалев.

Как отмечает агентство РИА Новости, телескоп должен был завершить работу еще в 2016 году, но ее продлили до конца декабря нынешнего года.