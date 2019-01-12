Ученые потеряли связь с единственным российским космическим радиотелескопом
Со вчерашнего дня спутник не выходит на связь, но пока есть надежда, — рассказал научный руководитель проекта Юрий Ковалев.
Как отмечает агентство РИА Новости, телескоп должен был завершить работу еще в 2016 году, но ее продлили до конца декабря нынешнего года.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kreamssdick 12 января 2019 | 16:04
Телескоп ушел на пенсию.
alex1890 12 января 2019 | 16:07
kreamssdick: Предлагаю создать телескоп с Рогозиным на борту и отправить все это на орбиту.
aladdinov_01 12 января 2019 | 16:58
Да ну, говно вопрос! Щас мой лучший друг Митя Рогозин на батуте подпрыгнет и починит космическую подзорную трубу.
Ну, а если мой лучший друг Митя Рогозин занят оформлением визы к жидопендосам, любая гнойная и вонючая портянка его, урода жырномордого, охотно заменит. Эй, портянки, а ну-ка, сукины дети, в очередь!
cattt 12 января 2019 | 16:08
kreamssdick: Не его переоборудовали в "сбивалку" американских авианосцев, падая он будет дырки в них делать, вот только надо что бы флот США подошел к месту падения.
taglit 12 января 2019 | 16:31
cattt: вай, вай, вай... - новый через -надцать лет запустят?
pusin_patriot 12 января 2019 | 16:09
kreamssdick: Точнее ему повысили пенсионный возраст и он ушел в протест.
tariel_03 12 января 2019 | 16:13
kreamssdick:
Как нам всем радует душу, когда у рашки что-то ломается...и взрывается...Пойду налью рюмочку чачи...
pusin_patriot 12 января 2019 | 16:21
tariel_03: Вообще-то кто его делали заложили ресурс он его уверенно отработал. Потом недоумки на авось начинают продлевать пенсионный возраст, забывая, что техника в России не люди, терпеть не будет.
grs_alx_112018 12 января 2019 | 16:31
pusin_patriot: Да если на пальцах - общий ресурс системы определяется элементом, имеющим самый маленький срок наработки на отказ. В условиях тотального дефицита электронных компонентов это микросхемы китайско-тайванского происхождения. Попалась удачная партия - срок продлили, а с дистанционным зондированием - сократили в два раза.
aleksandr39 12 января 2019 | 16:13
kreamssdick: Телескоп УТОНУЛ .
sim202_ 12 января 2019 | 16:14
kreamssdick:
Яйцо потерял..?
malanoff 12 января 2019 | 16:30
kreamssdick: "Телескоп ушел на пенсию."
===================
На пять лет позже срока и с ним пропала связь. Так будет с каждым.
ihor_syvoryj 12 января 2019 | 16:50
kreamssdick: Нет! Он вчера уволился. И вобще его там не было!
zztop1960 12 января 2019 | 16:06
До телескопа дошли слова губернатора Магадана , Носова , про Королёва и телескоп не выдержал и слинял
mikhail_spb_ 12 января 2019 | 16:07
Почему экипаж телескопа не выходит на связь?
Может, рация сломалась?
malanoff 12 января 2019 | 16:34
mikhail_spb_: "Почему экипаж телескопа не выходит на связь?
============================
Он цука сдался врагу.
tv_victim 12 января 2019 | 16:16
Мерикане? Дырка? Дрель?
viktorova 12 января 2019 | 16:17
Кудрявцев виноват, как пить дать. Не Рогозин.
sarbus 12 января 2019 | 16:21
"Прости,Юра..."
kitaiss 12 января 2019 | 16:25
батарейки сели...
wrongway1 12 января 2019 | 16:28
пенсионеры отдадут пенсии на новый..конечно если --сделают...запустят и он не упадёт при старте
grs_alx_112018 12 января 2019 | 16:44
Он еще не утоп, утонет мелкими частями лет через пять - примерно столько он будет самоходом с орбиты сходить до плотных слоев
tetriz 12 января 2019 | 16:49
Телескоп заявил, что будет разговаривать только с НАСА.
pulalala 12 января 2019 | 16:57
Рагоза подшофе новую дырочку нащупал.
Возбудился.
snagging 12 января 2019 | 17:07
Теперь в дырку прям из МКС можно наблюдать.
xuato 12 января 2019 | 17:09
Теперь, ни ученные (запуганые ФСБ), ни телескопы, ни Кант не интересны, теперь военные в тренде.
oneoretwo 12 января 2019 | 17:17
...в роскосмосе самый "умный" - мордохряк.... вот пусть и исправляет телескопик...
marika919 12 января 2019 | 17:18
Уже после того как ученые сообщили что потеряли связь с телескопом риа новости сообщили что телескоп проработал в два раза больше положенного времени. Запустили его в 2010 году, вывод с орбиты был запланирован в 2014. А он проработал АЖ до 19 года. Ну ладно. Смотрим- телескоп хаббл. Запуск - 1990 год. Работает уже 29 лет. Запланированный срок службы до 2030 года - 40 лет. В 10 раз больше нашего спектра. У нас батуты и телескопы скорострелы..... за чей счет гуляют рогозинцы ?