Полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев планирует сыграть с заключенными следственного изолятора «Бутырка»

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев планирует сыграть с заключенными следственного изолятора «Бутырка». Об этом агентству РИА Новости рассказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов. Он уточнил, что матч проведут в рамках социального проекта, направленного на психологическую поддержку людей в СИЗО. Поскольку желающих принять участие много, возможно, встреча будет не одна, добавил адвокат.

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина отправили в следственный изолятор после нападения на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала, в октябре. Будет ли участвовать в матче Кокорин, не уточняется.