Полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев планирует сыграть с заключенными следственного изолятора «Бутырка»
Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев планирует сыграть с заключенными следственного изолятора «Бутырка». Об этом агентству РИА Новости рассказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов. Он уточнил, что матч проведут в рамках социального проекта, направленного на психологическую поддержку людей в СИЗО. Поскольку желающих принять участие много, возможно, встреча будет не одна, добавил адвокат.
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина отправили в следственный изолятор после нападения на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала, в октябре. Будет ли участвовать в матче Кокорин, не уточняется.
Комментарии3
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gvs 12 января 2019 | 15:36
Нашел фраера с тобой играть! У тебя в колоде девять тузов.
("Джентльмены удачи") (с) )))))
gregor 12 января 2019 | 15:36
Полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев планирует сыграть с заключенными следственного изолятора «Бутырка»
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В карты .
gonduras_in_colima 12 января 2019 | 15:36
Уже интересно, Плешегном в своё время будет играть в гаагской закрытой хоккейной лиге?