Как сообщает агентство Марш против социального и национального неравенства проходит в Риге, к нему присоединились несколько сотен человек. Организатором выступила партия «Русский союз Латвии». Среди надписей на плакатах – «Русским детям — русские школы». Колонна собралась на центральной Домской площади, после чего через Рижский замок (резиденцию президента) направилась к зданию парламента.