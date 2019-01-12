Марш против социального и национального неравенства проходит в Риге
Как сообщает агентство Марш против социального и национального неравенства проходит в Риге, к нему присоединились несколько сотен человек. Организатором выступила партия «Русский союз Латвии». Среди надписей на плакатах – «Русским детям — русские школы». Колонна собралась на центральной Домской площади, после чего через Рижский замок (резиденцию президента) направилась к зданию парламента.
Комментарии11
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kreamssdick 12 января 2019 | 15:33
Русскоязычные все маршируют? Чемодан-вокзал-Расея
cattt 12 января 2019 | 15:36
kreamssdick: До сих пор совок свербит в заднице у совкодрочеров!
serhio_25__ 12 января 2019 | 15:37
kreamssdick: С чего это вдруг? Это их земля и они тут местные. И вообще молодцы, что борются с режимом апартеида.
ykra_dupa 12 января 2019 | 15:38
serhio_25__: Устроить лабусам как в Париже !)))))
kreamssdick 12 января 2019 | 15:39
serhio_25__: с хера ли там их земля?
ykra_dupa 12 января 2019 | 15:40
kreamssdick: С хера ли Крым украинский ?
kreamssdick 12 января 2019 | 15:44
ykra_dupa: а с хера бы и нет и почему у вас все про Украину у дебилов?
tag188 12 января 2019 | 15:43
serhio_25__: С чего это вдруг? Это их земля и они тут местные
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Тогда будьте добры соблюдать законы земли на которой проживаете и выучить местный язык.
poluputing 12 января 2019 | 15:36
Снова денежка россиянских налогоплательщиков уходит в никуда
vilingrad 12 января 2019 | 15:38
Без Кремля ни одна грязная акция не проходит.
А ведь выучи язык коренного населения- и никаких проблем- будь ты русский, китаец или конголезец. Совки упоротые...
tag188 12 января 2019 | 15:38
Среди надписей на плакатах – «Русским детям — русские школы»
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Да легко. Собирайте монатки, переезжайте куда-нибудь на Дальний Восток (для таких переселенцев в России даже специальная программа есть) и будут вам русские школы.