Состояние десятимесячного ребенка, спасённого после обрушения подъезда дома в Магнитогорске, улучшаются

Мальчика переводят на самостоятельное питание, — сообщает Минздрав России. В ведомстве отмечают, что врачам удалось спасти ножку ребенка, пострадавшую от обморожения.

Взрыв в доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. Погибли 39 человек. Ребенка нашли живым спустя 35 часов после обрушения.