Состояние десятимесячного ребенка, спасённого после обрушения подъезда дома в Магнитогорске, улучшаются
Мальчика переводят на самостоятельное питание, — сообщает Минздрав России. В ведомстве отмечают, что врачам удалось спасти ножку ребенка, пострадавшую от обморожения.
Взрыв в доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. Погибли 39 человек. Ребенка нашли живым спустя 35 часов после обрушения.
Комментарии1
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evgeny_biolog 12 января 2019 | 15:36
В России ежегодно происходит 63 миллиона случаев заболевания детей от гриппа, простуды, переломов, ожогов и серьезных болезней, как их самочувствие на данный момент?