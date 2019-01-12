По последним данным, четыре человека, в том числе, двое пожарных, погибли в результате взрыва в центре Парижа
Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Десять человек, по его данным, в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел утром, в булочной, в 9-м округе Парижа. По данным радиостанции «Франс-энфо», пострадавших может оказаться около сорока. По предварительным данным, к взрыву привела утечка газа.
Комментарии4
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ykra_dupa 12 января 2019 | 15:33
Vive la France ! Героям слава !
Вата лягушатная сама себя подорвала , надо бы их было добить из " макарова " когда они обосранные из окон лезли ! Воздух чище будет ! Лепен приде ,порядок наведе !
vilingrad 12 января 2019 | 15:42
ykra_dupa: И ведь найдут- это вам не Магнитогорск, где жопу свою власти прикрывают самыми дебильными версиями. И британцы находят, и итальянцы, и чехи... это тебе не страна третьего мира Россия, попугайчик ты волнистый:)
vasyakirin 12 января 2019 | 15:35
а чо, пожарные от взрыва погибли?
Они там с проверкой были и спички к фитингам подносили?
olegleon 12 января 2019 | 15:38
vasyakirin: а пожарными и правда не понятно.