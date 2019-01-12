Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко назван лучшей картиной года по версии Гильдии киноведов и кинокритиков
Церемония вручения премии «Белый слон» прошла накануне в Доме кино в Москве. Лучшим режиссером Гильдия признала Кирилла Серебреникова, снявшего фильм «Лето».
В случае с Серебрениковым, это не только высокая оценка работы, но и знак солидарности, — отметил в интервью «Эху Москвы» культуролог, киновед Кирилл Разлогов.
Фильм «Война Анны» Разлогов назвал выдающейся картиной, которой сильно не везло на отечественных кинофестивалях.
Актриса Марта Козлова, которой на момент съемок в фильме Алексея Федорченко, было 6 лет, признана исполнительницей лучшей женской роли.
Награда за лучшую мужскую роль – у Евгения Цыганова – за фильм «Человек, который удивил всех».
Комментарии1
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cromwel 12 января 2019 | 15:16
Серебренников обычная раскрученная педорестическая бездарность. А Эхо Москвы специально с пеной у рта его рекламирует. Причём в самом вашем Израиле пидоров не любят