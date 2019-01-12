В Амурской области полиция начала служебную проверку после того, как живую женщину по ошибке доставили в морг

Инцидент произошел сегодня утром. В селе Васильевка родственники обнаружили пенсионерку без признаков жизни. В Минздраве региона говорят, что это произошло после семейного застолья.

Прибывший полицейский не стал вызывать «скорую помощь», самостоятельно констатировал смерть и вызвал ритуальную службу. В морге женщина пришла в себя. Санитар вызвал реанимацию. Спустя два часа пенсионерка скончалась, предположительно, от переохлаждения и отравления.