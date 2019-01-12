В Амурской области полиция начала служебную проверку после того, как живую женщину по ошибке доставили в морг
Инцидент произошел сегодня утром. В селе Васильевка родственники обнаружили пенсионерку без признаков жизни. В Минздраве региона говорят, что это произошло после семейного застолья.
Прибывший полицейский не стал вызывать «скорую помощь», самостоятельно констатировал смерть и вызвал ритуальную службу. В морге женщина пришла в себя. Санитар вызвал реанимацию. Спустя два часа пенсионерка скончалась, предположительно, от переохлаждения и отравления.
Комментарии8
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aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 15:09
На хрена нужны врачи, когда есть полицейские.
mikhail_spb_ 12 января 2019 | 15:12
- Санитар, куда вы меня везёте?
- В морг!
- Я же ещё не умерла!
- А я же вас ещё не довёз.
gvs 12 января 2019 | 15:17
mikhail_spb_: Хорошо, что контрольный в голову не сделал для подтверждения своего "диагноза"
cattt 12 января 2019 | 15:20
mikhail_spb_: Не даром в России существует такое понятие
Мертвецки пьян!
kara 12 января 2019 | 15:14
Ходорковский сможет доказать что это Путин виноват?
evgeny_biolog 12 января 2019 | 15:27
"живую женщину по ошибке доставили в морг"
А морг-то хоть настоящий?
rules24 12 января 2019 | 15:29
Похожие случаи происходят по всему миру регулярно. В точности тоже самое произошло с Maria de Jesus Arroyo из Калифорнии. Кроме остальных случаев этот прямо под копирку.
rihard 12 января 2019 | 15:45
Полицейский сделал глупость. Интересно сколько пришлось бы ехать скорой до этого села?