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15:05, 12 января 2019

В Амурской области полиция начала служебную проверку после того, как живую женщину по ошибке доставили в морг

Инцидент произошел сегодня утром. В селе Васильевка родственники обнаружили пенсионерку без признаков жизни. В Минздраве региона говорят, что это произошло после семейного застолья.

Прибывший полицейский не стал вызывать «скорую помощь», самостоятельно констатировал смерть и вызвал ритуальную службу. В морге женщина пришла в себя. Санитар вызвал реанимацию. Спустя два часа пенсионерка скончалась, предположительно, от переохлаждения и отравления.

Комментарии

8

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aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 15:09

На хрена нужны врачи, когда есть полицейские.

mikhail_spb_ 12 января 2019 | 15:12


- Санитар, куда вы меня везёте?
- В морг!
- Я же ещё не умерла!
- А я же вас ещё не довёз.

gvs 12 января 2019 | 15:17

mikhail_spb_: Хорошо, что контрольный в голову не сделал для подтверждения своего "диагноза"

cattt 12 января 2019 | 15:20

mikhail_spb_: Не даром в России существует такое понятие
Мертвецки пьян!

kara 12 января 2019 | 15:14

Ходорковский сможет доказать что это Путин виноват?

evgeny_biolog 12 января 2019 | 15:27

"живую женщину по ошибке доставили в морг"

А морг-то хоть настоящий?

rules24 12 января 2019 | 15:29

Похожие случаи происходят по всему миру регулярно. В точности тоже самое произошло с Maria de Jesus Arroyo из Калифорнии. Кроме остальных случаев этот прямо под копирку.

rihard 12 января 2019 | 15:45

Полицейский сделал глупость. Интересно сколько пришлось бы ехать скорой до этого села?

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