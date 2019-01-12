В Москве простились с последним главой Верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым
Церемония прошла в Центральной клинической больнице. Лукьянов ушел из жизни в минувшую среду в возрасте 88-ми лет.
Это был жизнерадостный человек, готовый прийти на помощь, несмотря на свой высокий статус, — сказал корреспонденту «Эха Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который присутствовал на траурной церемонии.
Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище.
Комментарии5
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m_doc 12 января 2019 | 15:13
лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
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Кукушка хвалит петуха. Два поклонника ГКЧП.
Вот кого теперь почитают на Эхе - деятеля, который одобрил ввод танков против сограждан-москвичей и гостей столицы. Занавес.
nnikolay 12 января 2019 | 15:32
Прости Анатолий Иванович за то, что не прощали вам, "коммунякам" позднего СССР, того, что в сравнении с сегодняшними преступлениями кажется невинными шалостями!
Помню, каким красавцем тогда на вашем, "старпёров", фоне казался многим болтун и пустобрех Собчак. Хотя Лукьянов был среди немногих "коммуняк", которые умели отстоять хотя бы как-то свою точку зрения и не казался подлецом.
Да, мы, развалившие СССР, были фактически тогдашними необандеровцами. Есть в той нашей и сегодняшней необандеровщине, конечно, и ваша, партийных бонз, значительная доля вины, но сегодня это уже дела минувших дней. Покойся с миром, Анатолий Иванович!
kreamssdick 12 января 2019 | 15:37
Что он хорошего сделал? У Пуго хотя бы хватило чести застрелиться.
m_doc 12 января 2019 | 15:45
kreamssdick: Ставлю лайк. А что делать.... правда неотразима.
nikolaydiko 12 января 2019 | 15:38
Светлая память Анатолию ЛУКЬЯНОВУ, честному, принципиальному, порядочному, доброму человеку, одарённой личности, учёному правоведу, "трудоголику", поэту, надёжному другу.
Николай ДИКО