В Москве простились с последним главой Верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым

Церемония прошла в Центральной клинической больнице. Лукьянов ушел из жизни в минувшую среду в возрасте 88-ми лет.

Это был жизнерадостный человек, готовый прийти на помощь, несмотря на свой высокий статус, — сказал корреспонденту «Эха Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который присутствовал на траурной церемонии.

Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище.