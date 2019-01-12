В Дагестане опознаны застреленные накануне участники нападения на пост ДПС
Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, эти люди планировали нападение на один из объектов религиозного культа.
Силовые структуры выдают информацию о перестрелке в Карабудахкентском районе порциями. Теперь в НАК заверили: тела троих убитых опознаны, эти люди оказались причастны к вербовке молодежи в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ (организация запрещена в России). Кроме того, задержан один из пособников этих людей, который признался в причастности к созданию террористической ячейки. Накануне вечером на участке трассы Кизилюрт – Махачкала по данным НАК мужчины на машине ВАЗ 2107, предприняла попытку нападения на пост дорожной полиции. Никто из полицейских в итоге не пострадал, а вот те, кого называют нападавшими и вербовщиками в итоге оказались мертвы. В ходе преследования машину обнаружили вблизи селения Агачаул. На требование сотрудников правоохранительных органов выйти из машины, сложить оружие и сдаться властям подозреваемые ответили огнем из автоматов и были убиты. Теперь выясняется, что все они причастны к бандгруппе, действовавшей в Каспийске в 2017-м и частично ликвидированной в ходе спецоперации двухлетней давности.
В ходе оперативных мероприятий в машине убитых накануне предполагаемых террористов нашли два автомата, пистолет и боеприпасы.
Комментарии5
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cromwel 12 января 2019 | 15:09
Странно они как-то на пост напали. Никого не уложили, а самих их поубивали. Осталось при них найти ещё паспорта, инструкции как делать бомбы и обязательно Коран. И вот вам готовая банд группа
rifles 12 января 2019 | 15:18
cromwel:
Согласен.
Подкинуть оружие и отрапортовать о "ликвидации"-путинский стиль работы спец. служб.
novyrusich 12 января 2019 | 15:20
cromwel: Бандгруппа уже готовая. Причем найден и сообщник, который уже и признался во всем.
Классная работа, сразу видно профессионалов.
У них любой сразу сознается.
region62 12 января 2019 | 15:20
земля им свининой
rus4ca 12 января 2019 | 15:29
миллион странностей.
вербовали, а потом сами зачем то напали на пост и скрылись на машине (абсолютно необъяснимо для чего?).
да и вообще как то странно, вербовщик свою работу выполняет, зачем ему жизнью рисковать из-за какого то сранного табельного оружия.
а то как признания выбивают все знают со сталинских времен. ломать личности у нас умеют. все мы террористы