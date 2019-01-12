В Дагестане опознаны застреленные накануне участники нападения на пост ДПС

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, эти люди планировали нападение на один из объектов религиозного культа.

Силовые структуры выдают информацию о перестрелке в Карабудахкентском районе порциями. Теперь в НАК заверили: тела троих убитых опознаны, эти люди оказались причастны к вербовке молодежи в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ (организация запрещена в России). Кроме того, задержан один из пособников этих людей, который признался в причастности к созданию террористической ячейки. Накануне вечером на участке трассы Кизилюрт – Махачкала по данным НАК мужчины на машине ВАЗ 2107, предприняла попытку нападения на пост дорожной полиции. Никто из полицейских в итоге не пострадал, а вот те, кого называют нападавшими и вербовщиками в итоге оказались мертвы. В ходе преследования машину обнаружили вблизи селения Агачаул. На требование сотрудников правоохранительных органов выйти из машины, сложить оружие и сдаться властям подозреваемые ответили огнем из автоматов и были убиты. Теперь выясняется, что все они причастны к бандгруппе, действовавшей в Каспийске в 2017-м и частично ликвидированной в ходе спецоперации двухлетней давности.

В ходе оперативных мероприятий в машине убитых накануне предполагаемых террористов нашли два автомата, пистолет и боеприпасы.