При взрыве газа в Париже погибли четыре человека

По разным данным, от 20 до 36 человек пострадали в результате взрыва в центре французской столицы. 12 человек в тяжелом состоянии, сообщила прокуратура Парижа. Началось расследование. Пока основная версия – взрыв в результате утечки газа.



На месте происшествия продолжают работать спасатели, — рассказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

В полиции отмечают, что взрыв в булочной, расположенной на первом этаже жилого здания, не связан с сегодняшней акцией протеста «желтых жилетов».