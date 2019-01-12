При взрыве газа в Париже погибли четыре человека
По разным данным, от 20 до 36 человек пострадали в результате взрыва в центре французской столицы. 12 человек в тяжелом состоянии, сообщила прокуратура Парижа. Началось расследование. Пока основная версия – взрыв в результате утечки газа.
На месте происшествия продолжают работать спасатели, — рассказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
В полиции отмечают, что взрыв в булочной, расположенной на первом этаже жилого здания, не связан с сегодняшней акцией протеста «желтых жилетов».
Комментарии8
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viktorova 12 января 2019 | 15:05
Они что, хотят как в Магнитогорске?
ykra_dupa 12 января 2019 | 15:17
viktorova: Хотят, значит получат ! Так похер что там у этих лягушатников ,или вы верите если они там поубивают друг друга ,солнце погаснет !?)))))
olegleon 12 января 2019 | 15:30
viktorova: нет, как в Марселе
orlov_a_v 12 января 2019 | 15:44
viktorova: макрон хватит скрывать теракт!
sasass 12 января 2019 | 15:06
Однако , почему-то дом не упал , как в России...
serhio_25__ 12 января 2019 | 15:13
sasass: Существо, вот тебе взрыв газа в США. смотри быстрее, пока коммент с ссылкой не потерли:
https://pust-valyat.livejournal.com/75844.html
vasyakirin 12 января 2019 | 15:25
sasass: Внизу булочная, там промышленное давление газа, по этому смесь была перенасыщена и не оптимальна для взрыва...
просто хлопок и возгорание....
captainobvious 12 января 2019 | 15:23
вывод очевиден: "К сожалению, тест на эффективность после взрыва Французское государство на сегодня не проходит" (С)