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14:32, 12 января 2019

Россия потеряла связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Специалисты пытаются устранить неполадки, — сказал официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

В свою очередь, советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос по науке Александр Блошенко сказал, что радиотелескоп превысил срок активной работы в 2,5 раза.

«Спектр-Р» задействован в научных наблюдениях на орбите Земли.

Комментарии

22

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rules24 12 января 2019 | 14:39

Спектр-Р по плану должен был закончить работу еще в 2016-ом. Хорошо поработал.

balya 12 января 2019 | 14:55

rules24: А что тогда не преподнесли как супер-новость: спутник, который должен был быть потерян в 2016 году отработал аж до 2019 года. Вот была бы радость! А теперь и не знаешь радоваться или горевать, что с ним ещё возятся, пытаясь наладить связь.

rules24 12 января 2019 | 15:02

balya: А что тогда не преподнесли как супер-новость
____________________________________________
Дык это же ЭМ. Почитай другие сми. Во многих все в подробностях есть.

vasyakirin 12 января 2019 | 15:04

rules24: Проблема в том, что обсерватория для которой этот аппарат создавался так и не была укомплектована и ни какой реальной отдачи принести не смогла...

novyrusich 12 января 2019 | 15:05

rules24: Китайская электроника в космосе работает хреново, своей нет, а американцы не дают , санкции.
Поэтому российские спутники отказывают через несколько лет после эксплуатации, а западные работают по 15-20 лет.Вот такая беда.
-----
"За время эксплуатации космического аппарата у него вышел из строя основной и первый резервный комплект приемо-передающего устройства. Более года аппарат работает на втором резервном комплекте, с которым могли возникнуть проблемы", - сказал собеседник агентства.

Третий комплект оборудования вышел из строя.
Конечно, китайская электроника больше чем на пару-тройку лет работы в космосе не рассчитана.
А ставить приходится ее.

olegleon 12 января 2019 | 14:42

ну хотя бы какая-то радостная новость для хомячков

kunst54 12 января 2019 | 14:51

olegleon:
Радость будет, если следующий радиотелескоп назовут "Портянка" или "Ватник", в честь таких мудаков, как olegleon.

rules24 12 января 2019 | 15:05

kunst54: Следующий уже назван. "Спектр-РГ" будет запущен весной.

vasyakirin 12 января 2019 | 15:13

rules24: Должно было быть три, и работать они должны были в связке как решетка, да и еще мощный наземный комплекс....
а так, деньги на ветер....
Но эффективные менеджеры у нас в цене прибавку к окладу по любому получат...

novyrusich 12 января 2019 | 15:16

rules24: Будет, друг мой, будет. Только стоят они ой-ёй-ёй как много.
А служат ой-ой-ой как мало.
В отличие от американских.
Нет, те стоят тоже много, но и служат долго.
Примерно в 3 раза больше российских.

rules24 12 января 2019 | 15:39

novyrusich: В отличие от американских.
Нет, те стоят тоже много, но и служат долго.
Примерно в 3 раза больше российских.
__________________________________
Шоколадка если ты имеешь в виду Хаббл так к нему уже 5 раз высылали на орбиту ремонтные бригады.)))))) Представил себе хмячочек рембригаду на орбиту для починки.))))) И строили его 30 лет.))))) Там вообще ухахайка полная.)))))

novyrusich 12 января 2019 | 15:13

olegleon: Новость не радостная, обычная пеячальная новость об отставании российской техники.
Американские спутники служат по 15-20 лет и более.
Российские 2-5 лет из-за херового (бытового) качества китайской электроники.
У этого вышел из строя третий комплект оборудования связи.
Вот такое качество . Но это стандартно.
Должен был по плану выйти из строя раньше. Но повезло, долго протянул еще.
Рогозин сказал давно, что во всем виноваты гады пиндосы, не дают качественную электронику классов милитэри и спешл, только бытовуху.
И то не всю. И воровать не дают, гады.
Вот недавно снова одного поймали и теперь посадят лет на 20-ть. Беда.

poluputing 12 января 2019 | 15:33

olegleon: не знаю как для каких-то "хомячков" , а вот для жидобандеровцев точно радость. И не "хотя бы какая-то" , а + кого то там подстрелили( 3-х кажется) в Ингушетии, отповедь СК Ходору, отвоведь Маньки Облигации Гозману. Обхохочешься и возрадуешься. И так каждый день

sokal123 12 января 2019 | 14:43

Улетел к лучшим планетам.

zztop1960 12 января 2019 | 14:56

sokal123: улетел к лучшим хозяевам

aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 15:06

zztop1960: Может святой троице понравилось сие изделие, решили к себе прибрать.

andy66 12 января 2019 | 14:59

РФ в последнее время настолько токсична, что даже спутники не хотят с ней общаться ))

aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 15:03

Обама виноват, к рогозину не ходи.

ruthenocene 12 января 2019 | 15:09

Жаль. Радиоастрон - действительно один из выдающихся успешных проектов отечественной космонавтики.
Ещё больше огорчает "компетентность" "официального представителя Роскосмоса". Спектр-Р запущен в июле 2011-го; планируемый срок службы - пять лет. Проработал на 2.5 года дольше. Для наших КА - выдающийся результат. Но почему для "официального представителя" на 2.5 года дольше = в 2.5 раза дольше?!! Дбл, блд!..

rules24 12 января 2019 | 15:14

ruthenocene: почему для "официального представителя" на 2.5 года дольше = в 2.5 раза дольше?!! Дбл, блд!
______________________________________________________________________________________
Потому что это ЭМ с гастарбайтерами на новостной ленте.

sasass 12 января 2019 | 15:11

Странно ,что ширпотребовские микросхемы так долго работали , видимо ,Cоветские были...

nikolaitschi 12 января 2019 | 15:22

Надоел наверное со своей рекламой скидок на дешевую мед диагностику, его и вырубили.

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