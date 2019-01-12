Россия потеряла связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Специалисты пытаются устранить неполадки, — сказал официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

В свою очередь, советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос по науке Александр Блошенко сказал, что радиотелескоп превысил срок активной работы в 2,5 раза.

«Спектр-Р» задействован в научных наблюдениях на орбите Земли.