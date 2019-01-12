Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко подал документы для регистрации кандидатом в президенты
Он сообщил, что залог, необходимый для участия в выборах, внесла партия «Гражданская позиция». Гриценко является лидером этой политической структуры. Кандидат сказал, что его программа будет носить название «Честный президент будет служить людям», передает РИА Новости.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tariel_03 12 января 2019 | 14:40
Гриценко чей? Пророссийский или проамериканский?
proletarian74 12 января 2019 | 15:18
tariel_03:
Про... про... Прохиндей он.
serg05 12 января 2019 | 15:33
tariel_03: Проукраинский.
skuller 12 января 2019 | 15:03
Пан Грициан Таврический .
sasass 12 января 2019 | 15:19
Наши тоже наверняка все стоят в партиях , только в тайных ....
amgproject 12 января 2019 | 15:22
Это худший сценарий для России...
tariel_03 12 января 2019 | 15:29
amgproject:
Лучший сценарий для России, это приход на Украине к власти, отмороженных украинских нациков и бандеровцев.
eniro 12 января 2019 | 15:42
amgproject: По сравнению с Порошенко? А чего требует "политический момент" Украины? Более опытного(хитрого) Петра или менее осторожного(неискушенного) Анатолия? Думаю, Гриценко пригодится на 2023 г. А пока, пусть работает прежний.