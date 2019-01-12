Власти Челябинской области обещают завтра начать выплаты денег на покупку квартир после взрыва в Магнитогорске

Власти Челябинской области обещают с завтрашнего дня начать выплаты денег на покупку квартир после взрыва в Магнитогорске. Это следует из заявления замгубернатора Сергея Шаля. Он уточнил, что в воскресенье будут готовы первые договоры купли-продажи. Людям, которые в результате взрыва лишились жилья, предложили подобрать себе подходящие квартиры и сдать документы в министерство социальных отношений до конца этого года. Власти собираются выделить на покупку нового жилья суммы из расчета около 32 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает агентство ТАСС.

Взрыв произошел 31 декабря. Погибли 39 человек. Основная официальная версия – взрыв бытового газа.