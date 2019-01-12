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14:31, 12 января 2019

Власти Челябинской области обещают завтра начать выплаты денег на покупку квартир после взрыва в Магнитогорске

Власти Челябинской области обещают с завтрашнего дня начать выплаты денег на покупку квартир после взрыва в Магнитогорске. Это следует из заявления замгубернатора Сергея Шаля. Он уточнил, что в воскресенье будут готовы первые договоры купли-продажи. Людям, которые в результате взрыва лишились жилья, предложили подобрать себе подходящие квартиры и сдать документы в министерство социальных отношений до конца этого года. Власти собираются выделить на покупку нового жилья суммы из расчета около 32 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает агентство ТАСС.
Взрыв произошел 31 декабря. Погибли 39 человек. Основная официальная версия – взрыв бытового газа.

Комментарии

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mikhail_spb_ 12 января 2019 | 14:35


32 тыщи за квадратный метр?
Да за такие деньжищи вполне можно купить элитный пентхаус в Москве!

nikolaitschi 12 января 2019 | 15:11

Лучше бы сказали можно ли вообще жить в домах, где бытовой газ может взрываться, разнося целые подъезды. Или нужно сплотиться вокруг власти и верить в будущее?

ruzke_reptiloid 12 января 2019 | 15:19

nikolaitschi: нужно сплотиться, ведь помощников у нас никогда не было

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