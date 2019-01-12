12 человек получили тяжелые ранения в результате взрыва в центре Парижа

Всего пострадавших – около сорока, это вдвое больше, чем считалось ранее, сообщает радиостанция «Франс-энфо». Взрыв произошел в пекарне, расположенной в 9-м округе. По предварительным данным, к происшествию привела утечка газа. Посольство России пока не располагает данными о том, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны.