12 человек получили тяжелые ранения в результате взрыва в центре Парижа
Всего пострадавших – около сорока, это вдвое больше, чем считалось ранее, сообщает радиостанция «Франс-энфо». Взрыв произошел в пекарне, расположенной в 9-м округе. По предварительным данным, к происшествию привела утечка газа. Посольство России пока не располагает данными о том, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны.
Комментарии12
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olegleon 12 января 2019 | 14:38
"Посольство России пока не располагает данными о том, ...."
.... были ли замечены Петров с Бошировым, рассматривающие шпили Нотр-Дам де Пари
orlov_a_v 12 января 2019 | 14:58
olegleon: макрон скрывает теракт взрыв газа не приводит к таким разрушениям
serhio_25__ 12 января 2019 | 14:51
Явно же теракт. Газ не может так взорваться. Почему власти Франции молчат? Если Макрон не приехал на место трагедии, то точно теракт. В тоталитарных, полицейских государствах люди верят слухам, а не официальным сми, только так можно узнать правду. Так ведь, где все наши подозрительные хомяки и оппы, которые никогда не верят власти?
rules24 12 января 2019 | 14:55
serhio_25__: где все наши подозрительные хомяки и оппы
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Госдеп не оплатил. Поэтому сидят засунув языки в разработанные аналы.
vladimir1_57 12 января 2019 | 14:58
serhio_25__:
Если Макрон не приехал на место трагедии, то точно теракт.
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А если приедет, то точно теракт!
serhio_25__ 12 января 2019 | 15:00
vladimir1_57: Именно) Любимая штука наших хомяков и оппов. Что бы ты не сделал, все равно будешь не прав.
polikarpich 12 января 2019 | 15:03
serhio_25__: Какое совпадение! У "портков" всё в точности наоборот. Что бы ОНО ни сделало, ОНО всегда право по определению. Априори.
serhio_25__ 12 января 2019 | 15:07
polikarpich: Кто такое ОНО? Вторая любимая штука оппов и хомяков, это "ОНИ".
polikarpich 12 января 2019 | 15:01
serhio_25__: Поприкалывайся, поприкалывайся... Завтра будешь рыдать горючими слезами, но всё равно восхвалять товарища Сталипутина, приедет он там куда-нибудь или не приедет.
serhio_25__ 12 января 2019 | 15:10
polikarpich: ""Поприкалывайся, поприкалывайся... Завтра будешь рыдать горючими слезами, "" - ты теракт, что ли, решил устроить?
polikarpich 12 января 2019 | 15:20
serhio_25__: Да нет, не спеши докладАть. Это закономерность такая, обычно подтверждающаяся последующими событиями.
Как только "путриоты" попляшут на "вражеских" костях, брызжа радостно-злобными слюнями, так следом в России грядёт катастрофия.
serhio_25__ 12 января 2019 | 15:22
polikarpich: ""Как только "путриоты" попляшут на "вражеских" костях"" - так госдеповские тут же бегут устраивать теракт по заданию госдепа.