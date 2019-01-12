Участники движения «желтые жилеты» вышли на 9-ю по счету акцию протеста в Париже
Массовое шествие стартовало от здания министерства экономики и финансов Франции. Участники требуют, в том числе, отставки президента Эммануэля Макрона. Колонна достигла площади Бастилии. Демонстранты намерены проследовать до Елисейских полей.
Комментарии7
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olegleon 12 января 2019 | 14:36
"Говорят, царь — ненастоящий"
pattrick3 12 января 2019 | 14:55
Участники движения «желтые жилеты» вышли на 9-ю по счету акцию протеста в Париже...
Ещё немного и Э.Макрон дрогнет. Не уменьшайте давление на антинародный режим, Петро Павленский с вами.
tariel_03 12 января 2019 | 14:43
Дестабилизация обстановки во Франции перекинется и на соседние страны. Желательно на Великобританию. России надо поддерживать это. Возможно это перекинется и на США.
prospero123 12 января 2019 | 15:21
Закройте нафиг "православный храм", втюханный в глупое тело Парижа в ХХI веке (с чего бы? Неужели русские эмигранты уверовали в господа, перестав поклоняться богу воровства??), запретите въезд в страну русским и россиянам мужского пола в возрасте от 14 до 65, и все жилеты растают, как жёлтый туман.
Харош уже делать вид, что никто ничего не понимает, французы!!
Это вам не арабы с африканцами.
Это знакомая Европе по средним векам эпидемия, вызванная нашествием Крым и несоблюдением правил личной и общественной гигиены. Европе ещё не надоели эпидемии коричневой чумы? Шас вам устроят красно-коричневую эпидемию.
prospero123 12 января 2019 | 15:24
prospero123: описка: не Крым, а крыс, конечно
tariel_03 12 января 2019 | 15:27
prospero123:
А правда что в Албании до сих пор кровная месть имеет место, и каннибализм свирепствует?
tariel_03 12 января 2019 | 15:25
prospero123:
Не получится. Россия все равно уничтожит вашу вонючую демократию.
Хватит Америке нагибать весь мир, теперь Россия всех нагнет.