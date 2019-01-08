Иван Родионов: Обоснования европейских дипломатов, поддержавших снятие санкций с фирм Дерипаски, не столь важны

Обоснования европейских дипломатов поддержавших снятие санкций с фирм Олега Дерипаски не столь важны, как сама процедура экономической коммуникации. Это мировая практика финансовых отношений, к которой Россия еще не привыкла. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Европа призывает Конгресс США поддержать снятие санкций с фирм Олега Дерипаски. Европейская внешнеполитическая служба направила письмо лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. В документе приводятся аргументы в пользу снятия ограничений с компаний En+ и «Русал».

«Понятно, что Дерипаска ведет кампанию по снятию санкций со своих предприятий, при этом используются всевозможные методы. Аргументы всегда одинаковые: с одной стороны — вырастут цены, соответственно ухудшится экономическая ситуация; с другой стороны — усилиться Китай — если не снять санкции, то позиции Китая усилятся в диалоге с США. Эти аргументы как раз приведены в этом письме. Это нормальная стандартная процедура, ничего в ней такого особенного нет», — сказал И.Родионов.

По словам эксперта, это просто нормальные аргументы, которые используют в такого рода спорах.

«Я не исключаю, что появится еще какой-нибудь контраргумент со стороны заинтересованных в ослаблении компаний Дерипаски в США, тогда опять появится какой-то документ из Европы. Это нормальная процедура, так всегда делается», — отметил он.

Постепенно, добавил И.Родионов, Россия привыкнет к тому, что капитализм требует подобных мер для укрепления сотрудничества.

Проблема для нас в том, что мы очень много из этих процедур не освоили, и в результате получается, что вступив в ВТО, мы в 90% комиссий не участвуем, у нас просто юристов адекватных нет, или мы не готовы платить этим юристам, если эти юристы западные. Но постепенно мы привыкнем к тому, что капитализм требует таких мер", — заключил эксперт.