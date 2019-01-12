Олимпийский чемпион Антон Шипулин собирается баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает сайт Znak.com. Предполагается за кампанию биатлониста, объявившего о завершении спортивной карьеры, будет отвечать вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. Именно после его перехода из Госдумы в правительство Свердловской области освободился мандат.

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в своем инстаграме совместную фотографию с Шипулиным и сообщил, что они вместе пробежались на лыжах. Куйвашев добавил, что Шипулин полон сил, энергии и планов и скоро обо всем сам расскажет.