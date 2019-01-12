Двенадцать человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в центре Парижа
Четверо из них – пожарные, — об этом сообщает телеканал ВFМ. Всего медпомощь понадобилась, по предварительным данным, двадцати людям. Взрыв произошел в пекарне, расположенной на нижнем этаже жилого дома. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.
Комментарии2
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olegleon 12 января 2019 | 14:05
вот Кремль разбушевался! и до Парижа добрался
vitaly_mr23 12 января 2019 | 14:06
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