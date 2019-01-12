Двенадцать человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в центре Парижа

Четверо из них – пожарные, — об этом сообщает телеканал ВFМ. Всего медпомощь понадобилась, по предварительным данным, двадцати людям. Взрыв произошел в пекарне, расположенной на нижнем этаже жилого дома. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.