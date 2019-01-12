В Магнитогорске сегодня начнется демонтаж стены седьмого подъезда дома, обрушившегося в результате взрыва
Кроме того, будет снесен и восьмой подъезд, а жителей девятого и десятого отселят на время проведения работ.
Демонтаж оставшейся от седьмого подъезда стены займет один-два дня, рассказал замглавы Челябинской области Сергей Шаль, которого цитирует «Интерфакс». Ранее было принято решение и о сносе восьмого подъезда, не подлежащего восстановлению. В итоге дом разделят на два отдельных здания, а на месте трагедии установят монумент.
Жителей девятого и десятого подъездов отселят на время проведения демонтажа, рассказал ТАСС глава Минстроя Владимир Якушев. Такое заключение было составлено сегодня. Сроки расселения жильцов чиновники определят в течение недели.
Семьям, жившим в седьмом и восьмом подъездах, выделят из федерального бюджета деньги на покупку новых квартир. В общей сложности речь идет о сумме в 147 миллионов рублей. Компенсация составит около 32 тысяч рублей за один квадратный метр жилья. Пострадавшие смогут приобрести квартиры в любом регионе.
В результате взрыва в Магнитогорске, произошедшего 31 декабря, погибли 39 человек. По данным МЧС, к трагедии привел взрыв газа, однако местные СМИ сообщили, что речь может идти о теракте.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mr23 12 января 2019 | 14:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.