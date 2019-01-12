Предполагаемые боевики, убитые в Дагестане, были причастны к вербовке молодежи в ряды террористической группировки ИГ

Предполагаемые боевики, убитые в Дагестане, были причастны к вербовке молодежи в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), — утверждает Национальный антитеррористический комитет. Там также говорят, что задержали уроженца дагестанского Каспийска, который признался в создании террористической ячейки, — передает РИА Новости.

Об убийстве трех предполагаемых боевиков стало известно накануне вечером. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что они пытались напасть на сотрудников ДПС. Теперь же в сообщении ведомства говорится, что преступники планировали нападение на религиозный объект и силовиков.