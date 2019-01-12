Предполагаемые боевики, убитые в Дагестане, были причастны к вербовке молодежи в ряды террористической группировки ИГ
Предполагаемые боевики, убитые в Дагестане, были причастны к вербовке молодежи в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), — утверждает Национальный антитеррористический комитет. Там также говорят, что задержали уроженца дагестанского Каспийска, который признался в создании террористической ячейки, — передает РИА Новости.
Об убийстве трех предполагаемых боевиков стало известно накануне вечером. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что они пытались напасть на сотрудников ДПС. Теперь же в сообщении ведомства говорится, что преступники планировали нападение на религиозный объект и силовиков.
Комментарии4
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vitaly_mr23 12 января 2019 | 14:07
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olegleon 12 января 2019 | 14:08
а на самом деле это были борцы за свободу слова и честные выборы?
scholastic 12 января 2019 | 14:10
То есть если бы эти трое не "напали" на дпс-ников, то ячейку бы и не раскрыли? Что-то сдаётся мне заливают менты, по ходу положили трёх чуваков, а теперь им терроризм шьют. При том условии, что к террористам они относят примерно всех, кто ходит в "нехорошую", с их точки зрения, мечеть, круг потенциальных террористов необычайно широк.
alexakimfaa 12 января 2019 | 14:12
И опять - "..предполагаемые боевики..", "..преступники планировали напасть на.." ?...Как можно верить такой витиеватой информации,если всё шито белыми нитками?..Т.е. ещё не проведено расследование,а уже торопятся выдать желаемое...