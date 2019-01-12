«Руспродсоюз» спрогнозировал активный рост цен на продукты в феврале-марте

Цены на продукты в ближайшее время могут вырасти на 8%. Это примерный прогноз, но общая тенденция неутешительная — наиболее активный рост цен ожидается в феврале-марте. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

«Рост цен довольно относительный, так как мы приводим данные аналитиков, которые проводят различную оценку роста себестоимости. А рост себестоимости он связан и с налоговыми усилениями на бизнес в виде НДС, и увеличение тарифов, и с курсом доллара, и ценами на бензин – аналитики предсказывают, что топливо поднимется еще на 5 рублей. Прогнозы они не очень утешительные», — сказал он.

Утешительных прогнозов для производителей, по мнению Д.Вострикова, нет. По его словам, повышение ставки НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки.

«Здесь вопрос — кто сможет перенести себестоимости на отпускную цену предприятия и договориться, либо терпеть убытки и каким-то образом за счет финансовых ресурсов еще пытаться договориться продлить жизнь своему предприятию», — сказал он.

Д.Востриков добавил, что по прогнозам «Руспродсоюза» наиболее активный подъем цен будет в феврале-марте месяце, потому что перед Новым годом были «новогодние моратории», все хотели продать больше и заработать на объеме, и поэтому сдерживали непосредственно рост цен.

«Так поступали, откладывая рост цен на послепраздничный период, много федеральных сетей, которые год от года становятся основным каналом реализации для крупных индустриальных предприятий», — пояснил Д.Востриков.

Точный процент увеличения цен, отметил Д.Востриков, никто не сможет сказать. «Потому что это уникально для каждого продукта, его производственного цикла, и тех затрат, которые включаются в его себестоимость. Но то, что тренд неутешительный роста себестоимости есть — это однозначно», — заключил он.