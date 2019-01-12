«Руспродсоюз» спрогнозировал активный рост цен на продукты в феврале-марте
Цены на продукты в ближайшее время могут вырасти на 8%. Это примерный прогноз, но общая тенденция неутешительная — наиболее активный рост цен ожидается в феврале-марте. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
«Рост цен довольно относительный, так как мы приводим данные аналитиков, которые проводят различную оценку роста себестоимости. А рост себестоимости он связан и с налоговыми усилениями на бизнес в виде НДС, и увеличение тарифов, и с курсом доллара, и ценами на бензин – аналитики предсказывают, что топливо поднимется еще на 5 рублей. Прогнозы они не очень утешительные», — сказал он.
Утешительных прогнозов для производителей, по мнению Д.Вострикова, нет. По его словам, повышение ставки НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки.
«Здесь вопрос — кто сможет перенести себестоимости на отпускную цену предприятия и договориться, либо терпеть убытки и каким-то образом за счет финансовых ресурсов еще пытаться договориться продлить жизнь своему предприятию», — сказал он.
Д.Востриков добавил, что по прогнозам «Руспродсоюза» наиболее активный подъем цен будет в феврале-марте месяце, потому что перед Новым годом были «новогодние моратории», все хотели продать больше и заработать на объеме, и поэтому сдерживали непосредственно рост цен.
«Так поступали, откладывая рост цен на послепраздничный период, много федеральных сетей, которые год от года становятся основным каналом реализации для крупных индустриальных предприятий», — пояснил Д.Востриков.
Точный процент увеличения цен, отметил Д.Востриков, никто не сможет сказать. «Потому что это уникально для каждого продукта, его производственного цикла, и тех затрат, которые включаются в его себестоимость. Но то, что тренд неутешительный роста себестоимости есть — это однозначно», — заключил он.
Комментарии7
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vitaly_mr23 12 января 2019 | 13:54
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ura_123 12 января 2019 | 14:01
Ураааа! Вона какую свинью в год свиньи подложил раиссянам трампнаш))))
alo0000 12 января 2019 | 14:02
Цены растут, зарплаты - нет. Будут в шоколаде одни пенсионеры. Но они не доживут до светлого будущего технологического прорыва. Пойду в магазин, надо наесться впрок.
bugbugbug 12 января 2019 | 14:04
Обама, зачем увеличил НДС, поднял тарифы и цену на бензин? Прекрати!
mikhail_spb_ 12 января 2019 | 14:08
Рост цен на продукты будет происходить по многочисленным просьбам трудящихся и в связи с неуклонно растущим благосостоянием народонаселения.
Покажем Америке, что нам не страшны их санкции!
alexey65 12 января 2019 | 14:09
Никогда не росли и вот опять!
Как же так?
rules24 12 января 2019 | 14:10
Еще недавно такой же директор утверждал что бензин будет стоить 100 рублей. Грош цена таким либероидным вбросам.