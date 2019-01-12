Компания SрасеХ Илона Маска на 10% сокращает число своих сотрудников
Об этом сообщает источник газеты Лос-Анджелес Таймс. Речь идет об увольнении примерно шестисот человек. В пресс-службе компании изданию сказали, что Sрасе Х должна стать компактнее для преуспевании в развитии межпланетных космических кораблей.
Комментарии2
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antiboh 12 января 2019 | 13:37
В нашем Роскосмосе сократить надо только одного..
vitaly_mr23 12 января 2019 | 13:55
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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