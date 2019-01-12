Нынешняя пауза в финансировании правительства США стала самой долгой в истории

Пошёл 22-й день шатдауна, отмечает «Ассошиэйтед пресс». Правительство США частично осталось без финансирования из-за того, что президенту Дональду Трампу и его оппонентам в Конгрессе не удается договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.