Нынешняя пауза в финансировании правительства США стала самой долгой в истории
Пошёл 22-й день шатдауна, отмечает «Ассошиэйтед пресс». Правительство США частично осталось без финансирования из-за того, что президенту Дональду Трампу и его оппонентам в Конгрессе не удается договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
Комментарии2
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edyunia 12 января 2019 | 13:38
Трамп, вступая на должность Президента США присягал на Библии которую, по его словах, ему вручила мама. Но, мне кажется, он её никогда не открывал, а там есть такие слова:
34. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:
35. ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;
36. был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне».
37. Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
38. Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?
39. Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?»
40. И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».
(Св. Евангелие от Матфея 25:34-40)
Фигляр Дональд, лицемер Трамп - выбирайте как кому будет угодно.
vitaly_mr23 12 января 2019 | 13:56
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