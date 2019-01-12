Газовые баллоны взорвались на крыше девятиэтажки в Крыму
Взрыв двух газовых баллонов произошел на крыше жилого девятиэтажного дома в городе Щелкино в Крыму, пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
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Взрыв двух газовых баллонов произошел на крыше жилого девятиэтажного дома в городе Щелкино в Крыму, пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
Консерватор и сторонник присоединения Крыма к России: что рассказали о Поле Уилане его российские знакомые Друзья Уилана утверждают, что ничего подозрительного в поведении американца не замечали: он искренне интересовался Россией, охотно обсуждал политику, в дискуссиях часто занимал пророссийскую позицию…
Комментарии14
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ykra_dupa 12 января 2019 | 13:38
Охренели они там в Крыму , в то время как укрогабон каждый пук газа экономит ,эти там бля развлекаются , довел Путин Крым ,ни чего не скажешь !
vitaly_mr23 12 января 2019 | 13:58
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gordy 12 января 2019 | 14:04
"Газовые баллоны взорвались на крыше девятиэтажки в Крыму"
Какой дурак их туда принёс?
ura_123 12 января 2019 | 14:04
ykra_dupa: В Магнитогорске тоже развлекались?
skuller 12 января 2019 | 13:39
Какая то прям газовая эпидемия...
ura_123 12 января 2019 | 13:43
skuller: И не говори... Национальное достояние)))
poluputing 12 января 2019 | 13:51
ura_123: и не говорите, впервые солидарен с со скулящими задницами
y3emen1 12 января 2019 | 13:50
это шо? апять?
grs_alx_112018 12 января 2019 | 13:55
y3emen1: Ну заныкали мужики до весны пару баллонов для сварки, а тут такая приключилась ;((
wrongway1 12 января 2019 | 13:55
демонстрация....для того ,чтоб поверить в Магнитогорск
vise1 12 января 2019 | 13:58
В России ,
переизбыток газа .
galina_683 12 января 2019 | 13:58
завтра снова окажется, что жертвы есть, просто россиянам Старый Новый год портить не хотели...
olegleon 12 января 2019 | 14:01
galina_683: снова как в Париже?
ura_123 12 января 2019 | 14:06
olegleon: Не це хлопчик,как в Магнитогорске.