В городе Амурск Хабаровского края задержали блогера Виктора Торопцева
В городе Амурск Хабаровского края задержали блогера Виктора Торопцева, опубликовавшего видео похорон криминального авторитета. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». По его данным, поводом для задержания стали якобы недействительные водительские права. Видео похорон Юрия Зарубина было опубликовано несколько дней назад. На записи видно, что из-за церемонии в городе перекрыли движение. Блогер писал, что на прощание пришли прокурор города и начальник УВД. В полиции это опровергли. Через некоторое время после появления видео Торопцеву стали поступать угрозы.
Комментарии9
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katvit 12 января 2019 | 13:33
"Торопцеву стали поступать угрозы"
Значит, правду написал
ivfn 12 января 2019 | 13:47
katvit:
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lenia_kosoy
12 января 2019 | 13:36
....а ещё он известный в Амурске пидарас! Задержали пидараса! .....- сволочи!
И вообще мерзкий тип,даже внешне.
poluputing 12 января 2019 | 13:58
ivfn: поддерживаю тебя, пидор, потому что жалею. Скинуться тебе надо, чтобы гепатитом не заболел, дупу поберёг
vitaly_mr23 12 января 2019 | 14:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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katvit 12 января 2019 | 14:00
ivfn: Да, Жванецкий в жизни.
О чем можно спорить с человеком, который не платит за квартиру
lenia_kosoy 12 января 2019 | 13:36
....а ещё он известный в Амурске пидарас! Задержали пидараса! .....- сволочи!
rifles 12 января 2019 | 13:52
lenia_kosoy:
Неужели известнее тебя?
Завидуешь значит?
poluputing 12 января 2019 | 13:56
lenia_kosoy: т. е. он, а не вор в законе и публика провожающая? Тогда понятно отчего у вас Путин случился
gvs 12 января 2019 | 13:45
Авторитет умер, но дело его продолжает МВД и прокуратура. ))))