В городе Амурск Хабаровского края задержали блогера Виктора Торопцева, опубликовавшего видео похорон криминального авторитета. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». По его данным, поводом для задержания стали якобы недействительные водительские права. Видео похорон Юрия Зарубина было опубликовано несколько дней назад. На записи видно, что из-за церемонии в городе перекрыли движение. Блогер писал, что на прощание пришли прокурор города и начальник УВД. В полиции это опровергли. Через некоторое время после появления видео Торопцеву стали поступать угрозы.