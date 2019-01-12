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13:31, 12 января 2019

В городе Амурск Хабаровского края задержали блогера Виктора Торопцева

В городе Амурск Хабаровского края задержали блогера Виктора Торопцева, опубликовавшего видео похорон криминального авторитета. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». По его данным, поводом для задержания стали якобы недействительные водительские права. Видео похорон Юрия Зарубина было опубликовано несколько дней назад. На записи видно, что из-за церемонии в городе перекрыли движение. Блогер писал, что на прощание пришли прокурор города и начальник УВД. В полиции это опровергли. Через некоторое время после появления видео Торопцеву стали поступать угрозы.

Комментарии

9

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katvit 12 января 2019 | 13:33

"Торопцеву стали поступать угрозы"
Значит, правду написал

ivfn 12 января 2019 | 13:47

katvit:
Поддержите меня:
Paypal: paypal.me/toropcev , suheplemia@gmail.com
Карта Сбербанка: 4276 7010 5020 1138 ЕЛЕНА. О. Это моя сестра на себя зарегистрировала карту.
Киви кошелёк: +79141901643

lenia_kosoy
12 января 2019 | 13:36
....а ещё он известный в Амурске пидарас! Задержали пидараса! .....- сволочи!

И вообще мерзкий тип,даже внешне.

poluputing 12 января 2019 | 13:58

ivfn: поддерживаю тебя, пидор, потому что жалею. Скинуться тебе надо, чтобы гепатитом не заболел, дупу поберёг

vitaly_mr23 12 января 2019 | 14:00


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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katvit 12 января 2019 | 14:00

ivfn: Да, Жванецкий в жизни.
О чем можно спорить с человеком, который не платит за квартиру

lenia_kosoy 12 января 2019 | 13:36

....а ещё он известный в Амурске пидарас! Задержали пидараса! .....- сволочи!

rifles 12 января 2019 | 13:52

lenia_kosoy:
Неужели известнее тебя?
Завидуешь значит?

poluputing 12 января 2019 | 13:56

lenia_kosoy: т. е. он, а не вор в законе и публика провожающая? Тогда понятно отчего у вас Путин случился

gvs 12 января 2019 | 13:45

Авторитет умер, но дело его продолжает МВД и прокуратура. ))))

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