В Магнитогорске сегодня должен начаться демонтаж стены рухнувшего подъезда дома
Об этом сообщил замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль. На время работ жильцов двух ближайших подъездов собираются временно отселить. Планируется, что после демонтажа дом будет разделен на два отдельно стоящих здания.
Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря. Погибли 39 человек. По официальным данным, основная версия следствия – взрыв бытового газа.
Комментарии2
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vitaly_mr23 12 января 2019 | 14:01
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haldey 12 января 2019 | 14:09
Эхо Мск, вы очень любите сыпать соль на рану, что бы дольше заживала?
Или вы вынуждены давать эту инфу, что бы как то подсластить Парижский взрыв?
Ну и дурашки же вы все)))
Запомните, как бы вы теперь не старались, как бы наизнанку не выворачивались, но Россия победит в этой "шахматной партии", потому как все уже просчитано, и все риски сведены к минимуму))) Тот, кто сейчас перехватил управление процессами в стране, он настолько силен в понимании, что и перехватил инициативу в контроле над мировым порядком))) Мы сейчас наблюдаем игру в четыре руки, глобальная элита и российский коллективный "Путин" закапывают стары миропорядок глубоко, а вот какой установится новый миропорядок, это вопрос))) Глобальщики рассчитывают, что их сценарий будет сильнее, а мы их впишем в наш сценарий))) Венедиктову привет, уровень понимания слабоват, не тому служишь, твой хозяин списан)))