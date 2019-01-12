В Магнитогорске сегодня должен начаться демонтаж стены рухнувшего подъезда дома

Об этом сообщил замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль. На время работ жильцов двух ближайших подъездов собираются временно отселить. Планируется, что после демонтажа дом будет разделен на два отдельно стоящих здания.

Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря. Погибли 39 человек. По официальным данным, основная версия следствия – взрыв бытового газа.