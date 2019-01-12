Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва в центре Парижа
Состояние двух из них — критическое. Среди пострадавших есть пожарные, сообщает сайт газеты «Фигаро». На месте происшествия развернулась масштабная спасательная операция, рассказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
По предварительным данным, взрыв произошел в пекарне на улице Тревиз. Здание охватил пожар. Быти стекла в соседних домах. Посольство России пока не располагает данными о том, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны.
Комментарии11
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za_stalina 12 января 2019 | 13:33
Кто за этим стоит?
pusto1 12 января 2019 | 13:54
za_stalina: износ газового оборудования, которое нужно проверять каждый год
vitaly_mr23 12 января 2019 | 14:02
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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ykra_dupa 12 января 2019 | 13:33
Вот же нелюди ,они своим взрывом напугали Макронкину обезьянку , она ща по клетке мечется от страха ,бедная ...
kazak 12 января 2019 | 13:38
ykra_dupa: Приличные люди в таком случае выражают соболезнование. А Вы, стало быть, из других.
ivfn 12 января 2019 | 13:41
kazak: Эти приличные люди санкции введут ,не ходи к гадалке
bugbugbug 12 января 2019 | 14:06
Так санкции же на пользу, тем более они не работают, так что в этом плохого?
ivfn 12 января 2019 | 13:39
Опять санкции введут. Однако
mozhem_povtorit 12 января 2019 | 13:49
Не надейся Макрон, желтых жилетов это не остановит. Хотя, если сахару побольше насыпакать, как наш...
kaplan911 12 января 2019 | 14:01
Соболезнования......
cromwel 12 января 2019 | 14:01
Наверное вафлер-лягушатник опять будет орать что это Путин виноват