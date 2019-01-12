Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва в центре Парижа

Состояние двух из них — критическое. Среди пострадавших есть пожарные, сообщает сайт газеты «Фигаро». На месте происшествия развернулась масштабная спасательная операция, рассказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

По предварительным данным, взрыв произошел в пекарне на улице Тревиз. Здание охватил пожар. Быти стекла в соседних домах. Посольство России пока не располагает данными о том, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны.